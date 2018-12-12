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HDP belediye başkan adayları 2019 yerel seçim Türkiye geneli

HDP belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Diyarbakır HDP belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı mı? HDP belediye başkan adayları kim 2019? HDP belediye başkan adayları 2019 listesi son dakika açıklandı mı? Türkiye geneli HDP belediye başkan kim sorusunun cevabını bu sayfadan takip edebilirsiniz.

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:41
HDP belediye başkan adayları 2019 yerel seçim Türkiye geneli

HDP belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Diyarbakır HDP belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı mı? HDP belediye başkan adayları kim 2019? HDP belediye başkan adayları 2019 listesi son dakika açıklandı mı? Türkiye geneli HDP belediye başkan kim sorusunun cevabını bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı beklenirken, HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayının kim olacağı ise merak ediliyor. Halka değil de terör örgütü PKK’ya hizmet eden HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atanmıştı. Atanan kayyum sayesinde hizmete kavuşan Diyarbakırlılar, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayının Celal Doğan olacağı söyleniyor. HDP İzmir belediye başkan adaylığı için Sırrı Sakık, HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen’in ismi Mersin’de Adana’da ise Fatma Kurtulan’ın ismi geçiyor. HDP belediye başkan adayları 2019 listesi önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

 

HDP Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları 2019

HDP Van ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

HDP Bitlis belediye başkan adayları Bitlis HDP ilçe belediye başkan adayları 2019

HDP Mardin belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

HDP Muş ilçe belediye başkan adayları 2019 HDP Muş belediye adayları

HDP Mardin ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

HDP Iğdır ilçeleri belediye başkan adayları 2019

HDP Hakkari ilçe belediye başkan adayları 2019

HDP Şırnak belediye başkan adayı 2019 HDP Şırnak ilçe belediye başkan adayları

HDP Siirt belediye başkan adayları 2019 Siirt ilçe belediye başkanları

HDP Tunceli ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim Tunceli belediye başkan adayı

HDP Esenyurt belediye başkan adayı 2019

CHP belediye başkan adayları 2019 ne zaman açıklanacak? CHP belediye başkan adayları tam liste

2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 45

CHP % 27

MHP % 15

BDP % 4

24 Haziran 2018 seçim sonuçları

AK Parti % 42

CHP % 22

HDP % 11

MHP % 11

İYİ Parti % 9

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 17:15
  1. İzmir
  2. Mersin
  3. Adana
  4. İstanbul
  5. Diyarbakır
  6. Ankara
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