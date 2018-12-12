HDP belediye başkan adayları 2019 yerel seçim Türkiye geneli

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Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı beklenirken, HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayının kim olacağı ise merak ediliyor. Halka değil de terör örgütü PKK’ya hizmet eden HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atanmıştı. Atanan kayyum sayesinde hizmete kavuşan Diyarbakırlılar, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayının Celal Doğan olacağı söyleniyor. HDP İzmir belediye başkan adaylığı için Sırrı Sakık, HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen’in ismi Mersin’de Adana’da ise Fatma Kurtulan’ın ismi geçiyor. HDP belediye başkan adayları 2019 listesi önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

HDP Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları 2019

HDP Van ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

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HDP Mardin belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

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HDP Esenyurt belediye başkan adayı 2019

CHP belediye başkan adayları 2019 ne zaman açıklanacak? CHP belediye başkan adayları tam liste

2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 45

CHP % 27

MHP % 15

BDP % 4

24 Haziran 2018 seçim sonuçları

AK Parti % 42

CHP % 22

HDP % 11

MHP % 11

İYİ Parti % 9