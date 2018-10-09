HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç tutuklandı

BATMAN Valiliği, HDP İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Valilik, Tonguç ile birlikte gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yapılan aramada 3 adet polis üniforması ele geçirildiği aynı zamanda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildiğini duyurdu.

Türkiye genelinde terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç çıkarıldığı mahkemece terör soruşturması kapsamında tutuklandı. Valilik, gözaltına alınan kişilerle ilgili yaptığı açıklamada, şahısların adreslerinde yapılan aramalarda polis üniforması bulunduğunu duyurdu. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yapılan aramada 3 adet polis üniforması, bulunduğu belirtilen açıklama şöyle:

"İlimiz Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; örgüte yardım ve yataklık yaparak eleman temin eden şahıslara yönelik 06.10.2018 tarihinde eş zamanlı yapılan operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 adet polis üniforması, suç unsuru teşkil eden çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Şüpheli şahısların çıkarıldığı adli merciler tarafından aralarında HDP Batman İl Başkanının da bulunduğu 7 şahıs tutuklanmış olup, 2 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Bölgemizde huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terör ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir."