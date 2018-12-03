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HDP Batman belediye başkan adayları 2019 Batman HDP ilçe belediye başkan adayları

Batman HDP belediye başkan adayları kim? 2019 yerel seçimler için hazırlıklarını sürdüren HDP bir yandan da belediye başkan adaylarını belirlemeye çalışıyor. HDP Batman belediye başkan adayları belli oldu mu? HDP Batman belediye başkan adayları 2019 listesinde hangi isimler yer alacak? Batman HDP belediye başkan adayı ne zaman belli olacak?

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:53
HDP Batman belediye başkan adayları 2019 Batman HDP ilçe belediye başkan adayları

Batman HDP belediye başkan adayları kim? 2019 yerel seçimler için hazırlıklarını sürdüren HDP bir yandan da belediye başkan adaylarını belirlemeye çalışıyor. HDP Batman belediye başkan adayları belli oldu mu? HDP Batman belediye başkan adayları 2019 listesinde hangi isimler yer alacak? Batman HDP belediye başkan adayı ne zaman belli olacak?

24 Haziran genel seçimlerinde doğu ve güneydoğuda beklediği sonucu alamayan vatandaşın değil terör örgütü PKK'nın hizmetçilğini yapan HDP'nin yerel seçim 2019 belediye başkan adayları kim olacak? 2014 yerel seçimlerde kazandığı belediyelerde vatandaşa hizmet götürmek yerine teröristlere hizmet eden HDP'ye bölge halkı 24 Haziran'da tokadı sandıkta vurdu. 24 Haziran'da CHP'nin oylarıyla barajı geçen HDP, yerel seçim 2019'da da vatandaştan bir kez daha tokat yemesi bekleniyor. Terör örgütü PKK'ya hizmet eden Batman belediyesine kayyut olarak Ertuğ Şevket Aksoy atanmıştı. Kayyum atanmasından sonra Batmanlılar hizmete kavuşmuştu. 31 Mart 2019 yerel seçimler için HDP belediye başkan aday adaylık başvuruları 5 Aralık'ta sona ermekte. HDP Batman belediye başkan adayının kim olacağı da henüz belli değil. Ancak, Batman’da 2 dönem milletvekilliği yapan avukat Ayla Akat Ata’nın, HDP Batman Belediye Başkan adayı olması bekleniyor. HDP'nin önümüzdeki günlerde 2019 yerel seçimler için belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor. 

Batman 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Sabri Özdemir % 55.9

AK Parti adayı Mehmet Emin Ekmen % 31

HÜDA PAR adayı Aydın Gök %  8.1

Batman 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

HDP % 63.45 milletvekili sayısı 3

AK Parti % 24.08 milletvekili sayısı 1

SP % 3.19

CHP % 1.38

İYİ Parti % 1.11

MHP % 1.01

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HDP Diyarbakır belediye başkan adayları 2019! HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı kim?

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 12:53
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