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HDP Batman Belediye Başkan adayının başvurusu reddedildi

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir’in belediye başkan adaylığı İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.

22 Şubat 2019 Cuma 20:55
HDP Batman Belediye Başkan adayının başvurusu reddedildi

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir’in belediye başkan adaylığı İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.



31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler için seçime girecek siyasi partilerin geçici belediye başkan adayları listelerini İlçe Seçim Kuruluna teslim etmesinin ardından adaylar hakkında yapılan incelemeler kapsamında HDP’nin Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir’in adaylığı hakkında yürütülen iki dava kapsamında iptal edildi. Hakkında biri 5 ay diğeri 11 ay olan iki ertelenmiş cezası olduğu öğrenilen Sabri Özdemir sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Avukatı Ferhat Özdemir aracılığıyla sosyal medya hesaplarından adaylık başvurusunun iptal edilmesi ile ilgili yapılan açıklamada,“Merkez İlçe Seçim Kurulu, Müvekkil Sabri Özdemir’in adli sicil kaydında bulunan biri 5 ay diğeri 11 ay 20 gün olan ertelenmiş (tecilli) hapis cezalarını gerekçe göstererek adaylık başvurusunu reddetmiştir. Kimlerin Belediye Başkanlığına aday olamayacağı hususu 2972 sayılı Mahalli İdareler Seçimi Hakkında Kanun’un ‘Seçilme Yeterliliği’ başlıklı 9. maddesinin yaptığı atıfla; 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 11. maddesinde açıkça belirtilmiştir. 11. Maddenin (e) fıkrasına göre “Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya suresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar” milletvekili seçilemezler. Bu madde kıyasen Belediye Başkanlığı için de uygulanır. Daha önce belirtildiği üzere Müvekkil hakkında verilmiş olan ve ertelenen hapis cezalarının ikisi de 1 yılın altındaki cezalardır. Kaldı ki mahkemenin gerekçeli kararında; hükmedilen hapis cezalarının 1 yılın altında ve ertelenmiş olması nedeniyle TCK madde 53 kapsamındaki hak yoksunluklarına hükmedilmesine yer olmadığı özellikle vurgulanmıştır. Bu nedenle gerekçe olarak gösterilen mahkeme kararının Müvekkilin, seçilme yeterliliğini elinden almadığı aşikardır. Bunun tersi düşünceler hukuk düzeniyle bağdaşmaz. Söz konusu karara ilişkin en kısa zamanda gerekli itirazları yaparak bu haksız ve hukuka aykırı kararın kaldırılmasını talep edeceğiz.” denildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 20:55
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