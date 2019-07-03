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HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu:

"Toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkının temelinde ifade özgürlüğü var ama bugün Türkiye'nin hiçbir yerinde yurttaşların eleştiri, itiraz hakkı kullanılamıyor"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:44
HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu:

TBMM (AA) - HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkının temelinde ifade özgürlüğü var ama bugün Türkiye'nin hiçbir yerinde yurttaşların eleştiri, itiraz hakkı kullanılamıyor." dedi.

Kerestecioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkının engellendiğini belirterek, "Toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkının temelinde ifade özgürlüğü var ama bugün Türkiye'nin hiçbir yerinde yurttaşların eleştiri, itiraz hakkı kullanılamıyor. Her yerde ciddi baskılar ve engellerle karşılaşılıyor." ifadesini kullandı.

Her yurttaşın izin almadan, yeri ve zamanını serbestçe seçerek, barışçıl biçimde toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyebileceğini, bu eylemlere katılabileceğini dile getiren Kerestecioğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye bu hafızasını unuttu. Bu hafızayı tekrar tazelememiz gerekiyor. Bu en temel hak valilik, İçişleri Bakanlığı ve emniyet teşkilatının keyfi karar ve uygulamalarıyla engelleniyor. Buna hiçbir şekilde hakları yok. Vatandaşların da artık bu hakların kendisine ait olduğunu bir kez daha bilmesi gerekiyor. Ankara ise bu keyfi uygulamanın en yoğun yaşandığı şehirlerden birisidir."

Ankara'da valilik veya kolluk kuvvetleri tarafından izin verilmeyen etkinlikleri anlatan Kerestecioğlu, konuya ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için araştırma önergesi verdiklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:44
  1. "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı"
  2. Filiz Kerestecioğlu

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