HDP aileleri tehdide başladı: "Önce oğlunu sonra seni öldürürüz"

Çocukları dağa kaçırıldığı için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Biçer ailesi, HDP Bağlar İlçe Gençlik Kolları üyesi 3 kişinin, eylemlerini sonlandırmaları için uzun namlulu silahla kendileri tehdit ettiğini ileri sürdü. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakırlı annelerin, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi devam ediyor. Dağa kaçırılan Mustafa Biçer'in babası Rauf Biçer, gece yayınına katıldıkları bir televizyon programının ardından dönüşte, evlerinin önünde HDP Bağlar İlçe Gençlik Kollarından olduklarını ileri süren 3 kişinin kafalarına uzun namlulu silah dayadığını belirtti.

Kimseden korkmuyorum

Baba Biçer, "HDP İl binası önündeki oturma eylemini sonlandırmamız için tehdit ettiler. Bize 'HDP binasına giderseniz önce evladınızı sonra da sizi öldüreceğiz. Oraya gitmeyeceksiniz, katılmayacaksınız' dediler. Ayrıca 'Orada evladınız mücadele ediyor. Görüntüleri görse kendi kafasına sıkar' dediler" diye konuştu. Biçer, çocuklarına kavuşmak için HDP il binası önündeki eylemi sürdürdüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Evlatlarımızın bize verilmesini istiyoruz. Benim zoruma giden, bizim, evlatlarımız tarafından öldürülmemizdir. Yüce Rabbimiz bize belli bir ömür vermiş. Kendi evlatlarımızı bize karşı kullanıyorlar. Ben Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Kopan ciğerimi yerine koymalarını, bir tek evladımı istiyorum."

Gençler uyanın artık

Kendilerini tehdit eden HDP Gençlik Kolları üyelerinin de kandırıldığını dile getiren Biçer, şunları kaydetti: "O gençlik kollarındaki de benim evladımdır. Gençler uyanın artık. O öldürdüğünüz, tehdit ettiğiniz kişi ananız ve babanızdır. Biz sizler için buradayız. Annenizin ciğeri yanmasın diye buradayız. Biz Allah'tan başka kimseden korkmuyoruz. Yüce Rabbim vermiş bu canı, sen alamazsın. Senden gelen kurşunu yüce Rabbim başka yere yönlendirir. Bu tehditler, HDP'lilerin emriyle yapılıyor. Kendi evlatlarımızı bize karşı kullanıyorlar." Biçer, olayın ardından durumu güvenlik güçlerine ilettiklerini belirterek, gelen ekiplerin şahısları yakalamak için çalışma başlattığını sözlerine ekledi.

Soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, HDP Diyarbakır il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Aileleri tehdit eden kimliği belirlenmeye çalışılan kişilerle ve çocuklarının kandırılarak PKK terör örgütüne katılmasını sağladıkları iddia edilen HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili adli soruşturmalar başlatılmıştır" denildi.

Saldırıya geçtiler

Oturma eylemi yapan ailelere, HDP’lilerin saldırıları devam ediyor. HDP binasına giren bir kişi, ailelere dönüp ’Satılmış’ diye bağırdı. Saldırgan S.T. (29) ile oğlu Müslüm için oturma eylemi yapan Şevket Altıntaş arasında tartışma yaşandı. Hakaret eden S.T. gözaltına alındı.

Dünkü oturma eylemi sırasında HDP binasına giren S.T. isimli bir kişi de ailelere dönerek “satılmışlar” diye bağırdı. S.T. çıkan tartışmanın ardından gözaltına alındı. 3 Eylül’de HDP İl Başkanlığı önünde başlayan oturma eylemine katılımlar da artıyor. Hüsniye Kaya, kızı Mekiye Kaya, Ayten Elhaman da oğlu Bayram Elhaman için HDP önüne geldi.

Evine dön arkandayım

2015 yılında kaybolan kızı Mekiye Kaya için oturma eylemine katıldığını belirten Hüsniye Kaya, "Kızım kaçırıldığında 14 yaşında, şu anda ise 18 yaşında. 4 yıldır gitmiş, okula diye gitti gelmedi. Şimdi duydum kızım yaşıyor ve şu an Suriye’de. Kızımı istiyorum, gelsin, annesiyim, arkasındayım. Evine dön arkandayım. Senin derdinden hasta oldum, doktorlara gidiyorum fayda göremiyorum. Psikolojim bozuldu, ciğerim iki parça oldu. Kızım gelene kadar buradayım, gelmezse kalkmayacağım. Kaç yıl geçti bir saat bile yatamadım, ne gece ne de gündüz” dedi.

Oğlum iki yıldır gelmedi

Ayten Elhaman, 2 yıl önce kaybolan oğlu Bayram Elhaman’ın geri getirilmesini ve çocuğuna kavuşarak askere yolcu etmek istediğini söyledi. Anne Elhaman, "Oğlum 2 yıldır kayıp. 19 yaşında gitti, şu anda 21 yaşında, bulunmasını istiyorum. Benim annem 5 oğlunu askere yolladı, ben de yollamak ve asker yolu beklemek istiyorum. Oğlumun mesleği fırıncıydı, sabah işe gönderdim, 2 yıldır gelmedi. Arkadaşları nerede olduğunu bilmiyor, keşke biri nerede olduğunu söylese koşar giderdim. Siyasiyle bir alakamız yoktu, eğer biri onu zorla yollamışsa bilmiyorum" dedi.

Suriyeli anneler de isyanda

PKK terör örgütüne bir isyanda ABD-PKK ittifakı tarafından işgal edilen Rakka’dan geldi. Çocukları PKK tarafından zorla örgüt saflarına alınan Rakkalı anne yayınladığı videoda, “Namusumuz, şerefimiz kirletiliyor. Yakınlarımızı PKK zindanlarında bitler yiyor. Yavrularımız zorla alınarak teröriste dönüştürülüyor” dedi. Örgüte isyan eden, eşi ve diğer akrabaları da terör örgütü tarafından alıkonulan anne “Tüm Arap, Türkmen ve Kürtlere sesleniyorum. Daha ne zaman bu zulme sessiz kalacaksınız? Teröre ve ortaklarına karşı isyan etmek için neyi bekliyorsunuz?” diye konuştu.

10 binden fazla çocuk kaçırıldı

Rakka Yerel Meclis Başkanı Fayez El Gaba PKK’nın kaçırdığı çocuk sayısının 10 bini aştığını ve bir çoğunun akıbetlerinin bilinmediğini söyledi. Fayez el Gaba, Rakka, Deyrizor, Münbiç ve Haseke’de yüreği yakılan binlerce anne var. Hepsi isyan ediyor. Video yayınlayan kadın şu an PKK tarafından aranıyor. Son dönem baskı ve kaçırmalar olağanüstü arttı. Deyrizor Hak El Omar bölgesinde kontrol noktasında durdurulan bir anne ve oğulu öldüresiye dövdüler. Hemen her bölgede benzer uygulamalar var” ifadelerini kullandı. “Rakkalı kadının isyanı binlerce annenin hissiyatını dile getiriyor” diyen Gaba şunları söyledi: "PKK işgal bölgelerinde zulüm her geçen gün artıyor. ABD’den güvence alan PKK militanları halkımıza saldırıyor. DEAŞ bahanesi ile zorla ailelerinden koparılan, cepheye sürülen ve halen haber alınamayan binlerce 13-17 yaş arası çocuk var. Örgüt içerisinde hepsi uyuşturucu bağımlısı birer robot haline getiriliyor."