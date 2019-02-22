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HDP Ağrı belediye eş başkan adayına tahliye

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanan HDP’nin Ağrı Belediye Eş Başkan Adayı Yeliz Karaaslan tahliye edildi.

22 Şubat 2019 Cuma 13:38
HDP Ağrı belediye eş başkan adayına tahliye

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanan HDP’nin Ağrı Belediye Eş Başkan Adayı Yeliz Karaaslan tahliye edildi.


Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanan Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Ağrı Belediye Eş Başkan Adayı Yeliz Karaaslan tahliye edildi.


Karaaslan, 15 Şubat tarihinde, 2014 yılında yapılan basın açıklamaları nedeniyle "terör örgütü üyeliği” ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Patnos Cezaevine gönderilen Karaaslan, avukatları tarafından yapılan itirazın ardından akşam saatlerinde tahliye edildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:38
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