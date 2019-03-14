HDP kirli ittifakı itiraf etti: Oylar Saadet Partisi'ne!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu inkar etse de terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Şanlıurfa'daki kirli ittifakı açık açık ortaya koydu.14 Mart 2019 Perşembe 14:34
HDP Eyyübiye İlçe Örgütü, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, ilçe belediye başkanlığı ve büyükşehir belediye başkanlığı için Saadet Partisi'ne oy verilmesini istedi.
Seçim uyarısı
Eyyübiye ilçesi sakinlerinin ne şekilde oy kullanacaklarını anlatan HDP Eyyübiye İlçe Örgütü, afiş de hazırlattı. Örgüt, Twitter adresinden ise şu mesajı paylaştı:
İttifak ortaya çıktı
Öte yandan Saadet Partisi, Millet İttifakı içerisinde yer alan HDP ile aynı görüş ve birliktelikte olmadıklarını her platformda dile getiriyordu.
Bu ilçe ittifakı ile birlikte Saadet Partisi'nin de HDP ile olan seçim hazırlığı, ortaya çıkmış oldu.
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