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HDP kirli ittifakı itiraf etti: Oylar Saadet Partisi'ne!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu inkar etse de terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Şanlıurfa'daki kirli ittifakı açık açık ortaya koydu.

14 Mart 2019 Perşembe 14:34
HDP kirli ittifakı itiraf etti: Oylar Saadet Partisi'ne!

HDP Eyyübiye İlçe Örgütü, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, ilçe belediye başkanlığı ve büyükşehir belediye başkanlığı için Saadet Partisi'ne oy verilmesini istedi.

Seçim uyarısı

Eyyübiye ilçesi sakinlerinin ne şekilde oy kullanacaklarını anlatan HDP Eyyübiye İlçe Örgütü, afiş de hazırlattı. Örgüt, Twitter adresinden ise şu mesajı paylaştı:

 

İttifak ortaya çıktı

Öte yandan Saadet Partisi, Millet İttifakı içerisinde yer alan HDP ile aynı görüş ve birliktelikte olmadıklarını her platformda dile getiriyordu.

Bu ilçe ittifakı ile birlikte Saadet Partisi'nin de HDP ile olan seçim hazırlığı, ortaya çıkmış oldu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:34
  1. Şanlıurfa
  2. saadet partisi
  3. HDP
  4. HDP Eyyübiye İlçe Örgütü

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  • Kazım SertKazım Sert7 dk önce
    Hdp ammada oyu varmis sadet iyi parti chp mhp dp alayinin oyu hdp aliyor öyleyseakp kimden aliyor fetoculardan
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 11 dk önce
    Allah ahirette de aynı bayrak altında haşır etsin sizibirliğiniz beraberliğiniz ahirette de devam etsin
  • SelimSelim13 dk önce
    Temel görmesin bunu bizim HDPkk ile bir bağımız yok der hemen.

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