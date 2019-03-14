HDP kirli ittifakı itiraf etti: Oylar Saadet Partisi'ne!

HDP Eyyübiye İlçe Örgütü, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, ilçe belediye başkanlığı ve büyükşehir belediye başkanlığı için Saadet Partisi'ne oy verilmesini istedi.

Seçim uyarısı

Eyyübiye ilçesi sakinlerinin ne şekilde oy kullanacaklarını anlatan HDP Eyyübiye İlçe Örgütü, afiş de hazırlattı. Örgüt, Twitter adresinden ise şu mesajı paylaştı:

İttifak ortaya çıktı

Öte yandan Saadet Partisi, Millet İttifakı içerisinde yer alan HDP ile aynı görüş ve birliktelikte olmadıklarını her platformda dile getiriyordu.

Bu ilçe ittifakı ile birlikte Saadet Partisi'nin de HDP ile olan seçim hazırlığı, ortaya çıkmış oldu.