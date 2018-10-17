Nihat Hatipoğlu Diyarbakır'dan AK Parti'nin adayı olacak mı?

Siyasi partilerin hangi isimleri büyükşehirlerde aday göstereceği gizliliğini korurken Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun AK Parti’den aday olup olmayacağı merak konusu.

30 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli İdareler seçimleri nedeniyle Diyarbakır’da büyük bir heyecan yaşanıyor. Yıllardır terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin elinde olan Diyarbakır, HDP’nin teröre yaptığı yardımlarla hizmetten yoksun kaldı. Diyarbakır halkı, hendek ve barikat olayından sonra atanan kayyum sayesinde hizmete kavuştu. AK Parti, Diyarbakır’a daha iyi hizmet götürmek için yerel seçimlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmak istiyor.

Hatipoğlu istemiyor

Milat’tan Barış Ünal’ın haberine göre, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun adı geçiyor. Hatipoğlu’nun yakın çevresinden alınan bilgiye göre, ilahiyatçının adaylığa sıcak bakmadığını, aday olması halinde dini alanda büyük boşlukların oluşabileceğinden, siyasete girmeyeceği öğrenildi.

Daha önce de gündeme gelmişti

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun, 2013 senesinde Diyarbakır’dan AK Parti’nin adayı olacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Özellikle AK Parti Genel Merkezi’ne bir ziyaret gerçekleştiren Hatipoğlu kulisleri hareketlendirmiş, ziyaret sırasında Erdoğan’ın da binada olması iddiaları güçlendirmişti. Gözler Hatipoğlu’na çevrildikten sonra, ünlü İlahiyatçı şu açıklamayı yapmıştı:

“Geleceği Allah biliyor. Benim irademe kalsa kesinlikle siyasete girmem. Çünkü feda edemeyeceğim tek şey İslam'dır, İmanımdır ve onu anlatmaktır. Ama geleceğimizi Allah bilir. Ancak günün birinde, hiç hesaba katmadığım şeylerle karşı karşıya kalırsam, geleceğin tek sahibi Allah'tır. Ama benim hür iradem, bu hizmet yolunda çalışmak, bu hizmette ömür tüketmek ve bu hizmetle ölmek. Günün birinde halk sizin adınıza karar verecek olursa ve sizin başka bir yerde olmanız gerekiyorsa onu bilemem. Kaderde ne varsa onu görürsünüz.”