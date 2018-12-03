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HDI Sigorta, DataWalk iş birliği ile sahte hasar hesaplarını tespit edecek

Yeni teknolojik çözüm, sigortacılık alanındaki sahte hasar hesaplarını daha etkili bir şekilde tespit etmeye yardımcı olacak

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:12
HDI Sigorta, DataWalk iş birliği ile sahte hasar hesaplarını tespit edecek

İSTANBUL (AA) - HDI Sigorta, sigortacılık alanındaki sahte hasar uygulamaları tespit etmek için kullanıcıların hem içteki hem dıştaki büyük veri kümelerini hızlı analiz için tek bir veri deposu bağlamalarına olanak sunan DataWalk programı ile iş birliği gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HDI Sigorta, yeni nesil analitik platformu DataWalk ile bir sözleşmeye imza attı. Yeni teknolojik çözüm, sigortacılık alanındaki sahte hasar hesaplarını daha etkili bir şekilde tespit etmeye yardımcı olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pilab SA Üst Yöneticisi (CEO) Pawel Wieczynski, gerçekleştirdikleri iş birliklerini dünyanın birçok yerinde uygulamak istediklerini belirterek, "HDI Sigorta ile sözleşme imzalanması, analitik projelerimizi dünyanın her yanındaki finans kurumlarında uygulamaya hazır olduğumuzu gösteriyor." ifadesini kullandı.

HDI Sigorta Yönetim Bilgi Sistemleri Grup Müdürü Emrah Çalık da "DataWalk programının yaklaşımı sayesinde sahte hasar suç şebekelerinin tespiti son derece etkili ve güvenilir bir şekilde yapılabilecek. Projenin pilot uygulama aşamasında DataWalk programının teknolojisinin gizli ilişkileri tonlarca veri içinden 1-2 günde tespit etmemizi sağladığını gözlemledik. Tam da ihtiyacımız olan buydu." değerlendirmesinde bulundu.




Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 13:12
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