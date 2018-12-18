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HDI Sigorta, acenteleri ile genel müdürlük binasının açılışında buluştu

HDI Sigorta, yurt içinden birçok acenteyi genel müdürlük binasında ağırladı

18 Aralık 2018 Salı 12:24
HDI Sigorta, acenteleri ile genel müdürlük binasının açılışında buluştu

İSTANBUL (AA) - HDI Sigorta, yurt içinden birçok acenteyi genel müdürlük binasında ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HDI Sigorta’nın düzenli olarak gerçekleştirdiği "İkili Görüşmeler" kapsamında HDI Sigorta yöneticileri ve çalışanları ile bir araya gelen acente temsilcileri, talep ve beklentilerini ilgili birimler ile paylaşma imkânı yakaladı. Yoğun katılımın olduğu organizasyonda acenteler, HDI Sigorta’nın gelecek planları hakkında bilgiler aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, "İkili Görüşmeler" organizasyonları kapsamında bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, yeni genel müdürlük binasında acenteleri ağırlamaktan ve yoğun katılımı görmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Hancıoğlu, "Dosdoğru bir yolda, işimizi layıkıyla yerine getirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii bu durum yalnızca personelimiz için değil, acentelerimiz için de geçerli. Hep söylüyorum, iyi bir marka olmak için önce tüm paydaşların iyi olması lazım. Yeni acentelerimiz, yeni yuvamız ve her geçen gün artan marka bilinirliğimiz ile yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

HDI Sigorta’nın sıcaklık, samimiyet ve ulaşılabilirlik kavramları ile her zaman ön plana çıktığını aktaran Hancıoğlu, "Marka olarak devamlı olarak paydaşlarımızın ve müşterilerimizin yanındayız. Bu konuda iddialıyız. Markalar güçlü olabilir ama farklılığı içerideki insanlar yaratır. Biz henüz 12 yıllık genç bir şirketiz. Hep birlikte iyi bir noktaya geldik ve daha da ileriye gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıların ardından sanatçı Derya Uluğ, konser verdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 12:24
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