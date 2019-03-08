Hazro’da evde yaşlı bakım hizmeti başladı

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde, yaşlılar için evde bakım hizmeti başladı.

Hazro Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş’ın talimatları doğrultusunda, yalnız yaşayan yaşlılar için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda oluşturulan ekip yaşlıları evlerinde ziyaret ederek ev bakımlarını yapmaya başladı. Ekipler, gittikleri evlerde vatandaşların temizlik ve bakımlarını yaparak kirlileri de Hazro’da yıkayıp temizledikten sonra ailelere tekrar ulaştırıyor.

Hizmet ile ilgili bilgi veren Kaymakam Diktaş, her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti. Kaymakam Diktaş, belirledikleri ekiplerin 15 günde bir yaşlıları evlerinde ziyaret ederek temizlik ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade etti.

50 hanede yaklaşık 80 yaşlıya ulaşılırken, hizmetin 15 günde bir verileceği kaydedildi.