Hazro Kaymakamı Diktaş köy ziyaretlerine devam ediyor Diyarbakır’ın Hazro İlçe Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların evlerine misafir oldu.

Diyarbakır’ın Hazro İlçe Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların evlerine misafir oldu. Hazro Kaymakamı Diktaş, köy ziyaretlerine devam ediyor. Kemaliye, Üçbağ ve Ağartı köylerini ziyaret eden Kaymakam Diktaş, burada vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Diktaş, not alarak sorunları en kısa sürede çözeceklerini belirtti. Kaymakam Diktaş daha sonra köylerdeki okullara giderek öğretmen ve öğrencilerle görüştü. Vatandaşlar kendilerini ziyaret edip hatırlarını soran Kaymakam Diktaş’a teşekkür etti.

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