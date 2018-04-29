"Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama" etkinliği düzenlendi

Yenikapı Miting Alanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, çocuk grupları da ilahiler okuyup, marşlar seslendirdi. Burada konuşan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Sait Şahin, Hz. Muhammed'i bu tür etkinliklerle, yarışmalarla anlatmaya, okutmaya ve yaşatmaya çalışan platforma teşekkür ederek, bugünkü dünyanın Hz. Muhammed'e muhtaç olduğunu söyledi.

Şahin, ailelerin Hz. Muhammed'in hayatından uzaklaştığı için mutsuz olduğunu belirterek, "Gençlerimiz Hz. Muhammed'in hayatından habersiz olduğu için başıboştur. Bugünkü İslam coğrafyası ve bütün dünya Hz. Muhammed'in getirdiği adaletten uzaklaştığı için darmadağınıktır, huzursuzdur, yangın yeridir." diye konuştu.

Toplulukların İslam diniyle tanıştıktan sonra izzet bulduklarını aktaran Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İslam'dan önce isimleri okunmazken, tarih içerisinde kayda değer bir yer almazken İslam'la birlikte şeref kazandılar. İslam'a giren Araplar, Türkler, Kürtler izzet kazandı. İslam'dan önce bu topluluklar dağınıktı ve zulüm altındaydı. Hz. Muhammed İslam'la geldiğinde Araplar birlik oldu, Kürtler izzet buldu, Türkler imparatorluk buldu. Ne zaman ki İslam ülkelerini yönetenler adaletten uzaklaştı işte o zaman ümmet içindeki kardeşlik bozuldu, birlik dağıldı. Bu yüzden Kudüs işgal altında. Bu yüzden Filistin özgürlüğünü kaybetti. Bu yüzden Suriye yıkıma sürüklendi. Bu yüzden Yemen savaşın yıkımını yaşıyor. Tekrardan bozulan kardeşliği düzeltmek istiyorsak, adaleti tesis etmekten başka çıkar bir yol yoktur. Dağılan birliği toparlamanın yolu adaleti tesis etmektir. Adaleti tesis etmek istiyorsak da zulmü ortadan kaldırmalıyız."

"PEYGAMBER EFENDİMİZİN İYİ ANLAŞILMASI LAZIM"

Umut Kervanı Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Cemal Çınar, platforma böyle bir organizasyonu düzenledikleri için teşekkür ederek, Hz. Muhammed'in hayatının anlatıldığı her yerde, her konuda hizmet etmeye, katkıda bulunmaya çalışacaklarını söyledi.

Bu konunun İslam davasının en önemli konusu olduğunu belirten Çınar, "Peygamber Efendimizin iyi anlaşılması lazım. Hz Muhammed kadar hayatı kayıt altına alınmış bir insan yeryüzünde yoktur. Peygamber Efendimizin kendisine ithaf edildiği gibi kendisinden sonra ismi zikredilerek ikinci bir insan yeryüzünde bulunmamaktadır." diye konuştu.

Çınar, Hz. Muhammed'in hayatını, kimliğini, kişiliğini insanın hayatı boyunca anlatması gerektiğini aktararak, "Son zamanlarda Peygamber Efendimizin içinden çıkarılmış bir İslam sunulmaya çalışılıyor. Bunu kesinlikle finansmanlarını Amerika oluşturuyor. Bunun tekrar ümmete dayatılan notası da Suud ulemasıdır. Peygamber Efendimiz olmadan Kur'an ve İslam anlaşılmaz. Dolayısıyla biz Peygamber efendimizi sık sık analım." ifadelerini kullandı.

Peygamber Sevdalıları Platformu Sözcüsü İsa Güvendik, 10 maddeden oluşan "Peygamber Sevdalıları Platformu Manifestosu"nda tüm sorun ve sıkıntıların çözümünde, Kur'an ve sünnetin hakemliğine gitmek gerektiğini belirtti.

Etkinliğe, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Irak, İran, Ürdün, Filistin, Mısır, Suriye gibi ülkelerden çok sayıda İslam alimi katıldı. Yaklaşık 3 saat süren etkinlik, duaların okunmasıyla sona erdi.