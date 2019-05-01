0553 313 94 23

Hazreti Mevlana’nın Konya’ya gelişinin 791. yılı kutlanacak

Konya, Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişlerinin 791.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:09
Hazreti Mevlana’nın Konya’ya gelişinin 791. yılı kutlanacak

Konya, Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişlerinin 791. yıldönümünü çok sayıda etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor.


Bundan tam 8 asır önce Hazreti Mevlana ve ailesinin gerçekleştirdiği kutlu yolculuğun son durağı olan Konya, Hak aşığı Hazreti Mevlana’nın şehre gelişinin 791. yıldönümü kutlamalarına hazırlanıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Teşrif-i Konya törenleri kapsamında bu yıl ilk kez 3 Mayıs Cuma günü Rumi Özel Tren Seferi düzenleneceğini vurgulayarak, ney dinletisi ve Mesnevi sohbeti eşliğinde gerçekleşecek tren seferine; siyaset, sanat, spor ve akademi dünyasından önde gelen isimlerin katılacağını kaydetti.



Temsili karşılama töreni yapılacak


Düzenlenecek birçok etkinlikle Konya’nın dolu dolu birkaç gün geçireceğini ifade eden Başkan Altay, “3 Mayıs günü Hazreti Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi ve ailesinin Karaman’dan Konya’ya gerçekleştireceği yürüyüş için Mevlana Meydanı’nda temsili karşılama töreni düzenlenecek. Daha sonra Şems-i Tebriz-i Türbesinden Mevlana Türbesine “Sevgi ve Kardeşlik Yürüyüşü” yapılacak ve Mevlana’nın sandukası başında ’Gülbang’ duası okunacak. Aynı gün Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek sema gösterisi ve Vuslat isimli tiyatro oyununun ardından saat 21.00’de mistik müzikte dünya çapında üne sahip üç kardeşten oluşan Filistinli Le Trio Joubran grubunun konseri olacak” dedi.



Sufisin Sinema Günleri


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Sufi Sinema Günleri’nin (Sufisin) bu yıl da Teşrif-i Konya Etkinlikleri kapsamında 2-5 Mayıs tarihleri arasında çok sayıda film gösterimi, panel ve söyleşi ile ebru, seramik, resim sergileri, Sokakta Sanat ve atölye çalışmaları gibi etkinliklerin yer alacağını ifade etti. Başkan Altay, 2-6 Mayıs tarihleri arasında Konya’nın TRT Radyo Günleri etkinliklerine de ev sahipliğini yapacağını belirterek, gerçekleştirilecek bütün programlara sanatseverleri davet etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:09
  1. sanat
  2. sergi
  3. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güngören’de motosikletli kuryeye tramvay çarptı
    1. Güngören’de motosikletli kuryeye..
    2. Bakırköy İncirli Caddesi’nde toplanan..
    3. Samsat’ta imam hatipli öğrenciler..
    4. Köylüye PKK’lı diyen Kılıçdaroğlu’na..
    5. Samsat’ta AK Parti Kadın Kolları minik..
    6. Samsat’ta lezzetler yarıştı
    7. Avrupa Ligi yarı final heyecanıyla..
    8. Arguvan’da muhtarlar toplantısı yapıldı
    9. Salihli Belediyesi çalışan işçileri..
    10. Torbalı Beledi̇yesinin borcu 170 milyon
    11. Gazze'de "1 Mayıs Emek ve Dayanışma..
    12. Milli Mücadele Konferansı’nın son..
    13. Muğla'da karbonmonoksit zehirlenmesi
    14. SAHA İstanbul öncülüğünde iş birliği..
    15. Erzurumspor'da Bursaspor maçı..
    16. Kalın, Jeffrey ile görüştü
    17. MÜSİAD Malatya Ekonomi Ödülleri
    18. Jeffrey-Kalın görüşmesi
    19. Giresun’da 1 Mayıs kutlaması
    20. Bakırköy miting alanındaki kutlamalar..
    21. Aşırı mezhepçi Birgün yine rezil oldu!
    22. Yasa dışı balık sevkiyatına bin 635 TL..
    23. Kalın-Jeffrey görüşmesinde,..
    24. Diyarbakır'da PKK'lı 2 kadın terörist..
    25. Eskişehir’de 1 Mayıs kutlamaları
    26. Kritik görüşme sonrası Beştepe'den..
    27. BBP Lideri Destici'den Ramazan pidesi..
    28. İnşaat işçisinin 1 Mayıs mesaisi..
    29. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın..
    30. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in1..
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...