Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı

KONYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asırlardır bilim aşıklarının mesken tuttuğu İslam şehirlerine bugün DEAŞ, PKK, FETÖ, Boko Haram, Eş Şebab gibi proje örgütler musallat oldu. Öldürmekten, katletmekten, yakıp yıkmaktan başka hiçbir kutsalı olmayan bu modern dönem haramileri, tüm çirkeflikleri ile hayat damarlarımıza hamle yapıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı'na katıldı.

Vuslatından 745 yıl sonra bile tüm insanlığın ortak aklını, ruhunu, vicdanını besleyen en gümrah ırmaklarından biri haline gelenin Hazreti Mevlana olduğunu kaydeden Erdoğan, "Mevlana'nın sesinin bütün dünyada yankısının devamı, Mesnevi'nin neredeyse bütün dillere çevrilmesi, bu gerçeğin tezahürlerinden sadece birisidir. Din, dil, ırk, coğrafya farklılıkları, Hazreti Mevlana'nın sesine susayan insanların onu arayıp bulmasına asla mani olamamıştır, olamayacaktır." diye konuştu.

- "Milyonlarca insanın Mesnevi-i Şerif'in serin gölgesine sığındığını görüyoruz"

Recep Tayyip Erdoğan, yüzyıllardır dünyadaki varoluş gayesinin sırrına ermek isteyen her ferdin yolunun muhakkak bir şekilde Hazreti Mevlana ile kesiştiğine işaret ederek, "Bugün dünyanın neresine gidersek gidelim, Mevlana'nın mesajıyla buluşan, onun hikmet pınarından nasiplenen insanlarla karşılaşıyoruz. Farklı dillere, dinlere, kültürlere mensup milyonlarca insanın Mesnevi-i Şerif'in serin gölgesine sığındığını görüyoruz. Dünya hayatının katılaştırdığı kalplerin gerçek huzur ve sükunu, Mesnevi'nin uçsuz bucaksız ummanında bulduğuna şahit oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hazreti Mevlana'nın, karamsarlık bulutlarının ufukları kapladığı, Moğol istilasının medeniyeti tehdit ettiği bir dönemde yaşadığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tıpkı 7,5 asır önce olduğu gibi bugün de maalesef insanlık çatışmanın, vahşetin ve doymak bilmeyen bir hırsın esiri durumundadır. İnsani hasletlerin her gün biraz daha örselendiği, değerler silsilesinde biraz daha gerilere itildiği bir dönem yaşıyoruz. İşte komşumuz Suriye'de yaklaşık 8 yıldır devam eden zulüm, her gün yeni canlar almaya devam ediyor. Bir milyon Müslüman'ın katledildiği Suriye'de hala Suriye'nin başındaki zat yerini korumanın mücadelesini veriyor, birileri de onun yerini korumasına destek veriyor. Yemen'de milyonlarca çocuk, ihtiraslarının esiri olmuş Müslümanlar eliyle açlığa ve ölüme mahkum ediliyor. Filistin'de işgal, Libya'da kaos, Somali'de açlık, Afganistan'da terör ve istikrarsızlık bir veba gibi gün geçtikçe yayılıyor. Asırlardır ilim aşıklarının mesken tuttuğu İslam şehirlerine bugün DEAŞ, PKK, FETÖ, Boko Haram, Eş Şebab gibi proje örgütler musallat oldu. Öldürmekten, katletmekten, yakıp yıkmaktan başka hiçbir kutsalı olmayan bu modern dönem haramileri, tüm çirkeflikleriyle hayat damarlarımıza hamle yapıyor. Farklılıklarımızı kaşıyarak, meşrep ve mezheplerimiz üzerinden bizi birbirimize kırdırarak, birileri şeytani düzenlerini idame ettirmeye çalışıyor. Müslümanlar kardeş kavgasına tutuşurken, çıkarlarına tapan menfaatperestler ceplerini doldurmanın, cirolarını şişirmenin, karlarına kar eklemenin mücadelesini veriyor."

- "Çare kavga değil, bir olmak, iri olmak, diri olmak, kardeş olmaktır"

İnsanı "insanın kurdu" olarak gören anlayışın, insanlığın hem bugününü hem de geleceğini tehdit ettiğinin altını çizen Erdoğan, oysa ki insanı düştüğü yerden kaldıracak, ruhundaki ağır yaraları iyileştirecek, ihtiraslarının esiri olmaktan kurtaracak yegane yolun eşref-i mahlukat olmaya doğru yürünen yol, yani "yaratılmışların en şereflisi" olmaya yönelik yol olduğunu vurguladı.

İslam dünyası olarak içinden geçilen bu sancılı dönemde Hazreti Pir'in insanı, ilahi aşkı, ahlak ve erdemi merkeze alan kutlu tavsiyelerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana'nın öğretisinin özünün "eşyaya esir olmamak, insanı yüceltmek, çatışmayı değil, dayanışmayı esas almak" olduğunu söyledi.

Onun tavsiyesinin esasının "kesrette vahdet" yani "çoklukta birlik" olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bütün farklılıkları birlik içinde yaşatabilmeyi başarmaktır. Hacı Bektaş-ı Veli'nin o veciz ifadesinden ilhamla, çare kavga değil, bir olmak, iri olmak, diri olmak, kardeş olmaktır. Bunu başardığımızda kurulan tüm tuzakları bozacağımıza, İslam dünyasına giydirilmek istenen kefeni hep birlikte yırtıp atacağımıza inanıyorum." yorumunu yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan, kendisi de bir Mevlevi olan Arif Nihat Asya'nın Hazreti Mevlana'nın dünyasını anlattığı şu şiiri de okudu:

"Yatırırken bu sedef kakmalı şimşir beşiğe / Neyle kundakladılar Hazret-i Mevlana'yı? / Perdelerden taşırıp neyleri çığlık çığlık / Neyle kundakladılar Hazret-i Mevlana'yı? / Bir ipekten ve köpükten yaratılmış yumuşak tüyle kundakladılar Hazret-i Mevlana'yı / Kıyılardan, ovalardan dererek inciyle, çiyle kundakladılar Hazret-i Mevlana'yı / Gece mehtabı elekten geçirip kirpikler / Ayla kundakladılar Hazret-i Mevlana'yı / Mesnevisinde bir altın lüleden nur akıtıp öyle kundakladılar Hazret-i Mevlana'yı / 'Bu yürek durmayacaktır' dediler.. esmadan / 'Hay'la kundakladılar Hazret-i Mevlana'yı / Sakalar doldurarak kırbaların Kevser'den / Meyle kundakladılar Hazret-i Mevlana'yı / Ve açıp ağzını Nisan Tası'nın Besmeleler / Suyla kundakladılar Hazret-i Mevlana'yı / Ruhlardan, kokulardan, durulardan duru bir şeyle kundakladılar Hazret-i Mevlana'yı / Ulu Tuba'ların altında gönüller, eller / Böyle kundakladılar Hazret-i Mevlana'yı."

"Rabb'im, bizleri Hazreti Mevlana'nın yolundan ayırmasın." duasında bulunan Erdoğan, şehitleri rahmetle yad ederek, gazilere şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzyıllardır Anadolu topraklarını nakış nakış dokuyan alimleri, arifleri, manevi rehberleri saygıyla anarak, "Allah hepsinden razı olsun." temennisinde bulundu.

Emeği geçenleri tebrik ederek, yapılan dua ve zikirlerin Hakk katında kabul olmasını da dileyen Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Mevlana'ya rahmet diledi.

- Törenden notlar

Törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrasında Türk müziğinin usta ismi Ahmet Özhan, Türk Tasavvuf Musikisi konseri verdi. Konserin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere salondaki davetliler, Özhan ve ekibini bir süre ayakta alkışladı.

Araştırmacı yazar Ömer Tuğrul İnançer ise Mesnevi sohbeti gerçekleştirdi, ardından Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nca Sema Ayin-i Şerif'i sunuldu.

(Bitti)