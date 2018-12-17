Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı

KONYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yakın çevredeki büyük yıkımlardan kaçan her insanın sığındığı güvenli bir liman olarak gördükleri Türkiye, bugüne kadar hiçbir kimseyi hayal kırıklığına uğratmamış, yardım isteyen hiçbir eli boş çevirmemiştir. Bu cömertliğin ve misafirperverliğin arakasında ise hep Hazreti Mevlana'nın selam ve barış ahlakı vardır." dedi.

Ersoy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde, Mevlana'nın vuslat gecesinde, saygı ve rahmetle anmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Mevlana'nın Rabbine erdiği anlamlı geceyi, düğün gecesini kavramaya gayret ettiklerini anlatan Ersoy, yüzyıllardır farklı dillerle ve kimliklere vatan olan bu toprakların, Mevlana'nın engin insan sevgisi ve hoşgörüsüyle daha da zenginleştiğine işaret etti.

Ersoy, bugün Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada edindiği seçkin konumun, insana bakışı, tarihi ve kültürel birikimiyle ilgili olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Yüzyıllardır yakın ve uzak coğrafyasındaki dinleri, dilleri, kimlikleri cömertçe bağrına basan bu topraklar, bu muazzam insan sevgisini hoşgörüyü, Mevlana ve onun yoldaşı olan büyüklerin ahlakından edinmiştir. Yakın çevredeki büyük yıkımlardan kaçan her insanın sığındığı güvenli bir liman olarak gördükleri Türkiye, bugüne kadar hiçbir kimseyi hayal kırıklığına uğratmamış, yardım isteyen hiçbir eli boş çevirmemiştir. Bu cömertliğin ve misafirperverliğin arakasında ise hep Hazreti Mevlana'nın selam ve barış ahlakı vardır. Mevlana'nın felsefesi ve öğretileri sadece İslam aleminde değil tüm dünyada yankı uyandırmış, bu büyük düşünür bugün artık hiç kuşkusuz insanlığın ortak değerlerinden biri haline gelmiştir."

- "Bugün Mevlana'nın birlik felsefesini kavramak daha bir anlam ve önem kazanmaktadır"

İnsanlığın sınavdan geçtiği bu günlerde yapılması gerekenin, Mevlana'yı bir kez daha okumak ve onu anlamak olduğuna işaret eden Ersoy, şöyle devam etti:

"Çünkü zaten çıkış yolunu asırlar öncesinden göstermişti. Dolayısıyla bugün Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin birlik felsefesini kavramak daha bir anlam ve önem kazanmaktadır. Biliyorsunuz büyük düşünür toplumun gücünün, bireylerin birbiriyle yardımlaşma ve dayanışma içinde olmasına bağlıyor. Bu dayanışmadan doğacak gücün ise toplumdaki birlik ve beraberliği devamlı kılacağına işaret eder. Toplumun ülke meselelerinde birlik ve dayanışma içinde olmasının önemini vurgular. Rumi'nin asırlar öncesi içtimai birlik ve beraberlik için yaptığı bu tespitler, bugün için her zamankinden çok daha hayati ilkeler halini almış durumdadır. Düşünce, öğreti ve eserleriyle yalnızca zamanı değil geleceği de kucaklayan Hazreti Mevlana, evrene, topluma ve bireye dair söylemleriyle bizler için bir kılavuzdur. Onun öğretisiyle aydınlattığı, her zaman yol hakka çıkar. Ahlak denildiği zaman hikmet ve olgunluk, iman denildiği zaman arı bir inanç, insan denildiği zaman ise alçak gönüllülük ve kutsallık mutlaka Mevlana ile birlikte anılması lazım gelen kavramlardır."

- "Sözün hayırlısı da az ve öz olandır'"

Ersoy, bu gecenin insanları yalın, berrak ve saf olmaya, ruhları arındırmaya davet ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu gece, bu dünyanın telaşına ara verip, onun sevgi, hoşgörü, edep anlayışıyla nezih inancının yolumuzu aydınlatmasına izin vermeliyiz. Dolayısıyla bu düğün gecesinde yaşadığımız toprakların aydınlanmasının öncülerinden olan Hazreti Mevlana'nın vasiyetinden bir bölümü hatırlatmak istiyorum; 'İnsanın hayırlısı insanlara faydası dokunandır. Sözün hayırlısı da az ve öz olandır. Hamd yalnızca tek olan Allah'a mahsustur. Tevhit ehline selam olsun."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında binlerce yerli ve yabancı turisti Konya'da ağırladıklarını söyledi.



Altay, "Gönül almanın, gönül kazanmanın insanın dünyasını ve ahiretini aydınlatan bir kandil olacağını Hazreti Mevlana'dan öğrendik. Manevi yüceliklere, derin sırlara ancak gönüllere kul gibi hizmet etmekle ulaşılabileceğini bize Hazreti Mevlana göstermiştir. Bu yüzden yolumuz uzun, vazifemiz ağır ve sorumluluğumuz büyüktür. Bu yolda da önce Hakkın yardımına muhtaç olduğumuzu bilerek Hazreti Mevlana başta olmak üzere Anadolu'nun gönül mimarlarından nasiplenmeyi dileriz." ifadesini kullandı.