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Hazreti Mevlana kitaplarına Pakistan’da yoğun ilgi

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mütercim Tercümanlık-İngilizce Bölümü akademisyenlerinden Prof.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:30
Hazreti Mevlana kitaplarına Pakistan’da yoğun ilgi

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mütercim Tercümanlık-İngilizce Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Erkan Türkmen’in Urduca’ya çevrilen kitabı “The Essence of Rumi’s Masnevi” Pakistan’da yoğun ilgi görüyor.


Anadolu’nun yetiştirdiği en değerli şair ve düşünürlerden biri olan Mevlana Celaleddin-i Rumi ve onun öğretileri, son yıllarda dünyanın farklı ülkelerinde daha fazla konuşulur, araştırılır oldu. Pakistanlı ünlü araştırmacı ve yazar Farruk Sohail Goindi, KTO Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık-İngilizce Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Türkmen’in “The Essence of Rumi’s Masnevi” adlı kitabının Pakistan’da yoğun ilgi gördüğünü belirterek kitabın yazarı Türkmen’e övgüler yağdırdı.



“The Essence of Rumi’s Masnevi” Urduca’ya çevrildi


Mevlana ve öğretilerini sade bir dille anlatan 350 sayfalık “The Essence of Rumi’s Masnevi”nin Urduca basılarak Pakistan’da okunabilmesine katkı sağlayan Goindi, The Essence of Rumi’s Masnevi; Farsça, Urduca, Paştocuca, Punçabça ve Türkçe dillerini bilen bir yazar olan Prof. Dr. Erkan Türkmen’in Hazreti Mevlana ve felsefesini anlattığı bir kitaptır. Mevlana’nın yaşadığı coğrafyaların diline hakim bir yazardan Mevlana’yı okumak bizler için büyük kazanım olmuştur. Dünyanın hayranlıkla düşüncelerini anlama fırsatı bulduğu Mevlana’yı bizlere kendi dilimizde yayınlanan bu nadide eserden takip etme fırsatı verdiği için Prof. Dr. Erkan Türkmen’e teşekkür ederiz” dedi.



“Hazreti Mevlana ve öğretilerine ihtiyacımız var”


Günümüzde Mevlana’nın hoşgörü ve öğretilerine olan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirten Prof. Dr. Erkan Türkmen ise, “Mevlana’nın en çok sevildiği yerlerden biri de Hindistan ve Pakistan’dır. Dünyaya sevgi ve muhabbet dağıtan bir düşünür Hazreti Mevlana, İslam’ın özüne bağlıdır. İnsanlar günümüzde güzel düşüncelere hayrandır, aslında duyulan ilgisinin sebebi de budur. Mevlana Celaleddin-i Rumi, dün olduğu gibi bugün de sadece Müslümanlara değil, bütün insanlığa manevi rehberliğini, eserleriyle, özellikle de Mesnevi’siyle sürdürmektedir. Geçmişte Hazreti Mevlana’nın etkisi, elbette sadece Anadolu ile sınırlı kalmamış, bilhassa İran ve Hindistan sahalarında etkisi büyük olmuş; pek çok alim, mutasavvıf ve edip eserleriyle ilgilenmişler, onlara değerli şerhler yazmışlardır. Günümüzde ise yurt içinde ve yurt dışında, Mevlana ve eserleri üzerine yapılan çalışmalar büyük bir hız kazanmıştır. Dost ve kardeş ülke Pakistan’da kitabımıza yoğun ilgi göstermiştir, teşekkür ederiz” ifadelerine yer yerdi.


Prof. Dr. Türkmen, KTO Karatay Üniversitesinde öğrenim gören Mütercim Tercümanlık-İngilizce Bölümü öğrencilerine ders anlatırken de Mevlana’nın öğütlerinden esinlenerek bilgiler aktardığının da altını çizdi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:30
  1. kitap

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