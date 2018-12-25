Hazırlıklar tamam! Harekat her an başlayabilir

TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Münbiç cephesinde son hazırlıkları yaptı. Afrin, Azez, Cerablus, El Bab ve Mare’den gelen ÖSO savaşçı sayısı 13 bini buldu. Türkiye’nin bölgeye asker, araç ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor. Ulaşlı, Halisa, Şey Nasır, hattından başlayacak operasyon güney sınırını çevreleyerek önce Münbiç merkeze sonrasında ise Ebu Kalkal, Set Tişrin üzerinden Karakozak bölgesine uzanacak.

PKK elebaşları kaçtı

ÖSO Sözcüsü Binbaşı Yusuf Hamud, “Türkiye’nin belirlediği plan dahilinde Münbiç’e yürüyeceğiz, hedefimiz 5 bin kilometrekarelik Münbiç bölgesini terörden temizleyerek adalet ve emniyet götürmek” dedi. Hamud, Münbiç genelinde bir ve ikinci cephelerde bulunan PKK elebaşılarının ekiplerini bırakarak kaçtığını söyledi. ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün gitmesi ile PKK’nın rotasız ve şaşkın bir duruma düştüğünü kaydeden ÖSO sözcüsü şu bilgileri verdi:

Gir emri bekliyoruz

“Münbiç, Ağustos 2016 yılında DEAŞ’tan temizleniyor görüntüsü altında bir diğer terör örgütü olan PKK’ya teslim edildi. ABD uzun süre binlerce Münbiçli’yi mağdur eden işgal konusunda oyalama yoluna gitti. Şu an bu sürenin sonuna gelindi ve geri dönüşü olmayan bir süreç başladı. 2. Ordu ve Hamza Tugayı da ek güç olarak bölgeye gönderildi. Diğer tüm askeri gruplara da ‘hazır olun’ çağrısı yapıldı. ÖSO birlikleri Türk kardeşlerimizle beraber kararlı bir biçimde sınıra konuşlandı ve yalnızca girin emrini bekliyorlar” “Esed güçleri PKK’nın zayıflığı ve Türkiye’nin diplomatik başarısını fırsata dönüştürmek istiyor. Birkaç noktadan saldırı girişiminde bulundular ancak bu girişim başarılı olmadı. Esed güçleri ile PKK arasına girerek bu ihtimali tamamen ortadan kaldıracağız. Harekat planı dahilinde rejimin tehdit unsuru olmayacağı yönünde bir genel değerlendirme mevcut.”

Bir kaç günde biter

“Münbiç Harekatı ÖSO ve TSK tarafından gerçekleştirilecek. Harici herhangi bir güç olmayacak. PKK, tüm gücünü ABD’den alıyordu. Pentagon’un çekilmesi ile zaten yüzde 80 oranında mağlup duruma düştüler. Halk hepsinden nefret ediyor ve bizim yanımızda. Arazi şartları ve bizim hazırlıklarımızı da hesaba kattığımızda Münbiç operasyonunun birkaç gün içerisinde bitebileceğini söyleyebilirim. Bu operasyon aynı zamanda Fırat’ın doğusu konusunda da çok önemli bir adım olacak. Askeri olarak tüm tedbirler alındı ve Allah’ın izni ile en az kayıpla bu süreci tamamlayacağız.”

Kıskaç başladı

PKK’ya mezar olacak Münbiç’te kıskaç başlıyor. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan bölgelerdeki cephe hatlarına askeri birlikler gönderdi. ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni, eğitimini tamamlayan unsurlarını, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla, terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi güçleriyle olan sınır hatlarına yönlendirdi. YPG/PKK işgalindeki Münbiç bölgesine sevk edilen kuvvetlerin Türkiye’nin Münbiç’e yapması muhtemel operasyonda önemli görevler üstleneceği öğrenildi. Birlik komutanlarından Binbaşı Ebu Yezen, “Birliklerimiz, terör örgütlerinin işgal ettiği bölgelerin temas hatlarına doğru yola çıktı” dedi. Münbiç’te hayatlarını devam ettiren sivillerin YPG/PKK’nın konuşlandığı noktalardan uzak durmaları gerektiğini belirten Ebu Yezen, “Örgüt üyelerini Münbiç’ten temizleyerek Münbiç’i özgürlüğüne kavuşturacağız” açıklamasında bulundu.

PKK’dan sınıra füze rampası

PKK terör örgütü, Türk ve ÖSO birliklerinin savaş durumuna geçtiği Münbiç başta olmak üzere Resulayn ve Tel Abyat bölgelerine füze rampaları yerleştiriyor. Afrin operasyonunda olduğu gibi sivil yerleşim birimlerini hedefleyen terör örgütünün Akçakale ve Ceylanpınar başta olmak üzere birçok askeri nokta ve emniyet, hastane, okul, kaymakamlık gibi binaları hedeflediği öğrenildi. Türk askeri sevkiyatının başladığı 22 Aralık Cumartesi günü Münbiç’ten Ayn İsa ve Çelebiye bölgelerine kaçırılan silahların sözde DEAŞ’la mücadele kapsamında PKK’ya verilen ABD füzeleri olduğu öğrenildi. PKK’nın gece yarısı operasyonu ile kaçırdığı silahlar arasında çok sayıda tanksavar ve uçaksavar füzeleri bulunuyordu. (Yeni Şafak)