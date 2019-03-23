Hazırlık maçında gol yağmuru: Göztepe: 5 - Altınordu: 4 Milli arada Göztepe ile Altınordu hazırlık maçında karşılaştı.

Milli arada Göztepe ile Altınordu hazırlık maçında karşılaştı. 9 gole sahne olan müsabakayı Göztepe kazandı.



Maçtan dakikalar

30. dakikada Castro’nun pasında sol çaprazdan topla birlikte ceza sahasına giren Berkan Emir’in şutunda top ağlarla buluştu.

38. dakikada Murat Uçar sağ kanattan, altıpas üzerinde Sefa Yılmaz’a çıkarttı. Sefa’nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

40. dakikada Tayfur Bingöl’ün ortasında Jerome ceza sahası içinde topla buluştu, Jerome’un kafa vuruşunda top ağlara gitti.

45. dakikada Tayfur Bingöl’ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Castro’nun sert şutunda Göztepe farkı ikiledi.

58. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Topun başına geçen Ghilas topu ağlara yolladı.

60. dakikada Muhammet Mert’in ara pasında savunma arkasına koşu yapan Enes Kubat’ın aşırtmasında Altınordu golü buldu.

67. dakikada Alican Özfesli’nin ara pasında Kerim Alıcı sağ çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Eren Bilen’in yanından filelerle buluştu.

81. dakikada Muhammed Mert, Kadu tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Alican’ın şutunda karşılaşmaya denge geldi.

90. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Gouffran’ın sert şutunda top ağlarla buluştu.



Stat: Atatürk

Hakemler: Direnç Tonusoğlu xx, Fatih Söyler xx, Emir Eray Eyisoy xx

Göztepe: Eren Bilen xx, Tayfur xx, Kadu xx, Titi xx (Hüseyin dk. 67 x), Berkan xxx, Castro xxx (Serdar dk. 59 x), Axel xx (Zihni dk. 58 x), Halil xxx, Gouffran xxx, Ghilas xx (Yalçın dk. 74 xx), Jerome xxx

Altınordu: Erhan xx, Kerim xxx, Sinan Osmanoğlu x (Mehmet Enes dk. 31 x), Recep xx, Yusuf xx (Ali Yaşar dk. 67 xx), Murat xx (Atakan dk. 63 x), Okan xx (Alican dk. 46 x), Berkay (Deniz dk. 63 x) Muhammed Mert xxx, Anıl Koç xx (Enes dk. 46 xx), Sefa xxx

Goller: Berkan (dk. 30), Jerome (dk. 40), Castro (dk. 45), Ghilas (dk. 58), Gouffran (dk. 90) (Göztepe), Sefa (dk. 38), Enes (dk. 60), Kerim (dk 67), Alican (dk. 81) (Altınordu)

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