Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Yunanistan: 0 (Maç devam ediyor)
Hazırlık maçında Türkiye, Antalya’da Yunanistan ile karşılaşıyor.
30 Mayıs 2019 Perşembe 21:24
Hazırlık maçında Türkiye, Antalya’da Yunanistan ile karşılaşıyor. Mücadelede 20 dakika ay-yıldızlı ekibin 2-0 üstünlüğü ile geçildi.
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