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Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Yunanistan: 0 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı Euro 2020 Eleme Grubu maçları öncesi Antalya’da özel maçta Yunanistan ile karşılaşıyor.

30 Mayıs 2019 Perşembe 21:55
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Yunanistan: 0 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı Euro 2020 Eleme Grubu maçları öncesi Antalya’da özel maçta Yunanistan ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını ay-yıldızlılar 2-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Cenk Tosun’un ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle çeldi. Dönen topu defans uzaklaştırdı.


11. dakikada Yusuf Yazıcı’nın pasında topla buluşan Cengiz Ünder’in ceza yayı üzerinden sert şutu ağlara gitti. 1-0


17. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topta araya giren Cengiz Ünder pasını altı pas içindeki Kenan Karaman’a bıraktı. Bu futbolcunun dönerek yerden vuruşu kalecinin sağından filelerle buluştu. 2-0


24. dakikada Samaris’in ceza sahası dışından yerden sert şutu kale direğine çarparak auta çıktı.


29. dakikada Yusuf Yazıcı’nın ceza sahası dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.


39. dakikada sağ kanattan Yusuf Yazıcı’nın ortasında penaltı noktasına yakın bir yerden Okay Yokuşlu’nun kafa vuruşu üstdireğe çarparak dışarı çıktı.


40. dakikada defansın hatasında topu kapan Fortounis’in ceza sahası dışından sert şutu az farkla dışarı çıktı.



Stat: Antalya


Hakemler: Radu Petrescu x, Radu Ghinguleac x, Vladimir Urzica x


Türkiye: Uğurcan Çakır x, Nazım Sangare x, Kaaan Ayhan x, Çağlar Söyüncü x, Umut Meraş x, Okay Yokuşlu x, Ozan Tufan x, Cengiz Ünder xx, Yusuf Yazıcı x, Kenan Karaman xx, Cenk Tosun xx


Yedekler: Sinan Bolat, Gökhan Akkan, Zeki Çelik, Hasan Ali, Kaldırım, Oğuzhan Özyakup, Abdülkadir Ömür, Mahmut Tekdemir, Güven Yalçın, Merih Demiral, Yunus Mallı, İrfan Kahveci


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Yunanistan: Paschalakis x, Mavriyas x, Kourbelis x, Koutris x, Masouras x, Siopis x, Samaris x, Pelkas x, Valerianos x, Koulouris x, Fortounis x


Yedekler: Vlachodimos, Barkas, Kotsiras, Stafylidis, Siovas, Bouchalakis, Bakasetas, Ntourmisai, Kolovos, Mantolos


Teknik Direktör: Angelos Anastasiadis


Gol: Cengiz Ünder (dk. 11), Kenan Karaman (dk. 17) (Türkiye)

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 21:55
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