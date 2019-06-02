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Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Özbekistan: 0 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, Euro 2020 Eleme Grubu maçları öncesi Alanya’da karşılaştığı özel maçta, Özbekistan’ı 2-0 mağlup etti.

02 Haziran 2019 Pazar 23:06
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Özbekistan: 0 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, Euro 2020 Eleme Grubu maçları öncesi Alanya’da karşılaştığı özel maçta, Özbekistan’ı 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Ömer Ali Şahiner’in ceza sahasına derinlemesine pasına iyi hareketlenen Enes Ünal’ın aşırtma vuruşu kaleciye çarparak üstten kornere gitti.


57. dakikada Oğuzhan Özyakup’un sağ kanattan ceza alanı içine ortasına Merih Demiral’ın kafa vuruşunu kaleci çıkardı. Dönen topu altı pas içinde önünde bulan Zeki Çelik sert bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-0


68. dakikada Kenan Karaman’ın pasında ceza alanı dışında topla buluşan Dorukan Toköz’ün sert şutu kalecide kaldı.


74. dakikada Kenan Karaman’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan İrfan Can Kahveci’ninsert şutunu kaleci çıkardı.


76. dakikada Ömer Ali Şahiner’in pasında topu alan Abdülkadir Ömür’ün ceza sahası sağ çaprazından sert şutu üstten auta gitti.


79. dakikada sol kanattan Emre Taşdemir’den aldığı topla ceza alanına giren Kenan Karaman’ın şutu az farkla üstten auta çıktı.


89. dakikadan sağ kanattan aldığı topla ceza alanına kadar çalımlarla giden Abdülkadir Ömür, İsmailov tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.


90. dakikada İrfan Can Kahveci’nin penaltı atışını kaleci kurtardı.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Srdjan Jovanovic xx, Uros Stojkovic xx, Milan Mihaylovic xx


Türkiye: Sinan Bolat xx, Zeki Çelik xxx, Merih Demiral xx, Çağlar Söyüncü xx, Emre Taşdemir xx, Dorukhan Toköz xx (Deniz Türüç dk. 82 x), Efecan Karaca xx (Ömer Ali Şahiner dk. 46 x), Oğuzhan Özyakup xx (Abdülkadir Ömür dk. 65 x), İrfan Can Kahveci xxx (Emre Belözoğlu dk. 90 ?), Yunus Mallı xx (Kenan Karaman dk. 46 xx), Enes Ünal xx (Ozan Tufan dk.65 xx)


Yedekler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Cengiz Umut Meraş, Güven Yalçın, Nazım Sangare, Kaan Ayhan


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Özbekistan: Suyunov x, Khoshimov x, Krimets x, İsmailov x, Sayfiev x, Hamrobekov x, Musaev x (Urunov dk. 60 x), Akhmedov x, Roziyev x (İbragimov dk. 71 x), Masharipov x, Shomurodov x (Abdukholikov dk. 71 x)


Yedekler: İlyosov, Kuvvatov, Komilov, Alijonov, Zotoev, Sergeev, Tuhtahujaev, Mirzaev, Giyosov


Teknik Direktör: Hector Cuper


Goller: Zeki Çelik (dk. 17 ve 57) (Türkiye)


Sarı kart: Dorukhan (Türkiye)

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 23:06
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