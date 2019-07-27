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Hazırlık maçı: Trabzonspor: 2 - Parma Calcio: 2

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor, İtalya ekibi Parma Calcio ile oynadığı üçüncü hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 20:59
Hazırlık maçı: Trabzonspor: 2 - Parma Calcio: 2

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor, İtalya ekibi Parma Calcio ile oynadığı üçüncü hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Parma’nın golleri 16 ve 38 dakikalarda Gervinho’dan gelirken, Trabzonspor’un golleri ise 22 dakikada Pereira ve 64 dakikada Yusuf Sarı’dan geldi.



Ünal Karaman karma bir kadro ile sahaya çıktı


Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ilk hazırlık maçında sahaya tamamı gençlerden oluşan bir kadro sürerken, Bundesliga ekibi TSG Honffeheim karşısına ise as oyuncularından oluşan bir kadro ile sahaya çıkmıştı. Parma karşısına ise as ve genç oyuncularından oluşan bir kadro ile çıkan Karaman, kalede yeni transfer Erce Kardeşler’e şans verdi. Savunmada ise Pereira, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi şeklinde çıktı. Orta sahada Abdulkadir Parmak, Sosa, Yusuf Sarı, Abdulkadir Ömür’ü oynattı. İleride ise Nwakaeme ve Muhammet Akpınar’a görev verdi.



Gurbetçiler yine takımlarını yalnız bırakmadı


Trabzonspor’un üçüncü hazırlık maçına Avusturya ve çevre ülkelerde bulunan gurbetçiler büyük bir ilgi gösterdi. Hazırlık maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan bordo-mavili taraftarlar Parma karşısında takıma destek verdi. Takımla birlikte kampın ilk gününden itibaren yer alanbaşkan Ağaoğlu, TSG Honffenheim maçının ardından Avusturya’dan ayrılırken, Başkan Yardımcısı Müminan Bilgin ve Yönetim Kurulu Üyesi Özer Bayraktar Parma maçını izledi.



Yusuf Yazıcı oynamadı


Trabzonspor’un Alman ekibiyle oynadığı hazırlık maçında müsabakanın ilk golünü atan Yusuf Yazıcı ise Parma karşısında forma giyemedi. Ayak parmağından sıkıntısı olduğu öğrenilen yıldız oyuncunun riske edilmek istenmediği için teknik direktör Ünal Karaman görev vermedi.



İlk yarıda Parma üstünlüğü


Müsabakada ilk gol rakip ekip Parma’dan geldi. İtalya ekibinin golü 16 dakikada ve 39 dakikadaGervinho’dan geldi. Trabzonspor’un ilk yarıdaki golü ise 22. dakikada Pereira’dan geldi. Sosa ise 29. dakikada penaltı kaçırdı. Bu skorla müsabakanın ilk yarısı 2-1 Parma’nın üstünlüğü ile sona erdi.



Trabzonspor ikinci yarıya etkili başladı


Trabzonspor ikinci yarıya tek değişiklikle başladı. Kamil Ahmet Çörekçi’nin yerine Abdurrahim Dursun ile ikinci yarıya başlayan bordo-mavililer 64 dakikada Yusuf Sarı’nın golüyle eşitliği yakaladı. İki takımın ikinci yarıda gerçekleştirdiği değişiklikler sonrası bordo-mavili takımın daha etkili futbol ortaya koyduğu gözlendi. Yapılan karşılıklı ataklar sonuç vermeyince müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Stat: Offıcal Match Sheet


Hakemler: Waldi Markus, Wolfesberger Marco, Nebal Günther


Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira (Ahmet Asan dk. 69), Hüseyin Türkmen (Ahmet Taha Bilgin dk. 69), Gaston Campi (Cafer Tosun dk. 69), Kamil Ahmet Çörekçi (Abdurrahim Dursun dk. 46) Sosa (Doğan Erdoğan dk. 69),Abdulkadir Parmak (Kerem Baykuş dk. 69), Yusuf Sarı (Avdijaj dk. 69), Abdulkadir Ömür (Behlül Aydın dk. 69)Nwakaeme (Ahmet Eren dk. 69), Muhammet Akpınar (Koray Kılınıç dk. 69)


Parma Calcio 1913: Sepe Luig (Colombi dk. 64), Simone, Kastriot, Hernani (Scozzarella dk. 65), Vıncent (Pepin dk. 64), Antonio (Munarı dk. 65) (Bruno Alves dk. 63), Gervinho (Cornelius dk. 62), Roberto, Mattia (Karamoh dk. 64)

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 20:59
  1. doğa

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