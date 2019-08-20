Hazırlık maçı: Sakaryaspor: 1 - Kocaelispor: 1 Sakaryaspor hazırlık maçında karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Sakaryaspor hazırlık maçında karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Süleyman Bahadır xx, Mehmet Kaan Bingül xx, Turgut Evren xx

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx (Aykut Berat Yıldız dk. 60 x), Ferit Erişçi xx, Canberk Ömer Özdemir x,Ümit Yasin Arslan xx, Cihat Aktaş xxx, Yusuf Kaan Kara xx (Furkan Karabaş dk. 86 ?), Abdülaziz Solmaz x, Serkan Odabaşoğlu xx (Özgür Kedikli dk. 76 x), Hacı Ömer Doğru xx (Furkan Parsak dk. 61 x), Erdi Can Şehit xx (Kaan Kırcı dk. 46 xx), Alparslan Demir x (Görkem Şimşek dk. 46 xx)

Antrenör: Abdullah Ercan

Kocaelispor: Ercüment Kafkasyalı x, Erdinç Karakaş xx, Kemal Can x, Serdar Ümit Deniz xx (Sefa Narin dk. 70 x), Yakup Alkan xx (Gökdeniz Bayraktar dk. 70 x), Talha Mayhoş x (Feridun Kıroğlu dk. 52 x), Gökay Eser xx, Semih Karadeniz xx, Burak Süleyman xx (Rıza Altıntaş dk. 75 xx), Taha Batuhan Yayıkçı x, Mesut Özdemir x (Kerem Yıldırım dk. 81 x)

Antrenör: Engin Korukır

Goller: Ümit Yasin Arslan (dk. 5) (Sakaryaspor), Yakup Alkan (dk. 55) (Kocaelispor)

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