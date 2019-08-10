Hazırlık maçı: Eskişehirspor: 1 - Konyaspor: 1 TFF 1.

TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor, hazırlık maçında Süper Lig temsilcisi Konyaspor ile evinde berabere kaldı.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren iki takım Yeni Eskişehir Stadyumu’nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Eskişehirsporlu taraftarlar uzun bir aradan sonra stadyumda oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmaya Eskişehirspor, Ekrem Klıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Sezgin Coşkun, Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Furgan Polat, Issah, Talha Erdoğan, Mete Kaan Demir, Sekidika, İbrahim Halil Öner ile başladı. Konyaspor ise Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Mücahit Can Akçay, Baijic, Milosevic, Anicic, Alper Uludağ, Skubic ilk 11’i ile sahaya çıktı.

Konyaspor maçın 7. dakikasında Bajic’in golüyle 1-0 öne geçerken, Eskişehirspor 28. dakikada Mevlüt Çelik’in golüyle beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Teknik direktör maç boyunca oyuncularının hazır olup olmadığını görürken, genç yeteneklere de şans verildi.

Maçın ikinci yarısında da gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

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