Hazırlık maçı: Çaykur Rizespor: 0 - Giresunspor: 1 0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu’nda Giresunspor ile mücadele etti. Müsabaka misafir takım Giresunspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ilk ve ikinci yarıya farklı kadrolarla çıktı. Giresunspor’un golünü 64. dakikada Tanase kaydederken ev sahini ekip Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal da kadrodaki tüm oyunculara maç içerisinde yer verdi.

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