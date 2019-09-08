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Hazırlık Maçı: Bursaspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Bursaspor, ülkemizde ve dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için oynanan hazırlık maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı.

08 Eylül 2019 Pazar 22:14
Hazırlık Maçı: Bursaspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Bursaspor, ülkemizde ve dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için oynanan hazırlık maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar


3. dakikada Serdar Aziz’den topu kapan Kubilay, kaleciden sıyrıldıktan sonra yerde kaldı. Araya giren Burak Altıparmak, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


7. dakikada Aykut Akgün’ün geri pasında müsait durumda topla buluşan Rodrigues’in boş kaleye şutu auta çıktı.


40. dakikada Emirhan’ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Kubilay’ın şutu direkten döndü. Dönen topta Igor’un vuruşunda Tolga ağlara meşin yuvarlağı son anda kayarak kornere gönderdi.


43. Burak Altıparmak’ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Kapacak düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.


45. dakikada Kruse’nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Alper’in şutunda top direkten oyun alanına geri geldi.


56. dakikada Kruse’nin kullandığı serbest vuruşta Onurcan son anda köşeden kornere çeldi.


87. dakikada Rodrigues’in pasında topla buluşan Mevlüt, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx (Onurcan Piri dk. 46 xx), Abdullahi Shehu xxx, Rüştü Hanlı xx (İsmail Çokçalış dk. 76 xx), Cüneyt Köz xx (Sedat Dursun dk. 46 xx), Iasmin Latovlevici xx (Mamadou Diarra dk. 46 xx), Aykut Akgün xx, Burak Altıparmak xxx (Ramazan Keskin dk. 71 xx), Igor xx (Çağatay Yılmaz dk. 46 xx), Emirhan Aydoğan xxx (Ozan İsmail Koç dk. 71 xx), Burak Kapacak xxx (Musa Araz dk. 46 xx), Kubilay Kanatsızkuş xx (Yevhen Seleznyov dk. 71 xx)


Yedekler: Batuhan Kör


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Fenerbahçe: Harun Tekin x, Murat Sağlam x (Uğur Kaan Yıldız dk. 57 xx), Serdar Aziz x, Jailson xx, Tolga Ciğerci x, Luis Gustavo x (Sadık Çiftpınar dk. 46 xx), Tolgay Arslan x (Emir Miray Köksal dk. 82 xx), Alper Potuk xx, Max Kruse xx, Garry Rodrigues xx, Mevlüt Erdinç xx


Yedekler: Oytun Özdoğan, Altay Bayındır, Okan Turp, Emir Miray Köksal, Emre Nasuh


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Burak Altıparmak (dk. 3), Burak Kapacak (dk. 43) (Bursaspor)


Sarı Kartlar: Aykut Akgün (Bursaspor), Sadık Çiftpınar, Emir Miray Köksal (Fenerbahçe)

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 22:14
  1. doğa

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