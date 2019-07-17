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Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Pendikspor: 1

Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Riva’da Pendikspor ile karşılaştı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:33
Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Pendikspor: 1

Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Riva’da Pendikspor ile karşılaştı. Mücadele siyah-beyazlıların 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.


Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, ilk hazırlık maçına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kapm ve Eğitim Tesisleri’nde çıktı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, ilk hazırlık sınavında kalede Karius, savunmada Gökhan Gönül, Vida, İsimat Mirin, Caner Erkin, orta alanda; Oğuzhan Özyakup, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Lens ve ileride de Güven Yalçın’a formayı verdi. Pendikspor ise Mehmet Cingir, Mahmut Alioğlu, Kadir Doğukan, Süheyl Çetin, Erdinç Çepoğlu, Enes Aydın, Salim İyik, Ahmet Yazar, Oktay Balcı, Ömercan Sokullu ve Ozan Papaker 11 ile sahada yer aldı. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 43. dakikada Güven Yalçın ve 82. dakikada Orkan Çınar’ın golleriyle kazandı. Pendikspor’un tek sayısını ise 47. dakikada Ozan Papaker kaydetti.



Avcı’dan ikinci yarıya farklı 11


Teknik Direktör Abdullah Avcı, ikinci yarıda genç ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürdü. Kalede Utku’ya yer veren Avcı, savunmada Kerem, Roco, Alpay, Ahmet Gülay, orta alanda Erdem, Necip, Muhayer, Oğuzhan Akgün, Orkan Çınar 5’lisine yer verdi. Forvette ise Umut Nayir yer aldı.



Başkan Fikret Orman yakın takipte


Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımının yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını yakından takip etti. Başkan Orman’ın yanı sıra Serdar Adalı, Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı, Umut Güner ve Hüseyin Mican da maçı kenardan izleyenler arasındaydı.



VAR sistemi uygulandı


Beşiktaş ile Pendikspor arasında oynanan mücadele Video Yardımcı Hakem Sistemi de uygulandı. Maçı 6 kamera ile VAR sistemi takibi yapıldı. Öte yandan Abdullah Avcı ve ekibi de vinç üzerinden maçı kaydettirdi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:33
  1. doğa

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