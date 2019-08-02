Hazırlık maçı: Aytemiz Alanyaspor: 0 - FC Schalke 04: 2 Aytemiz Alanyaspor, Avusturya’da hazırlık maçında karşılaştığı Almanya’nın Bundesliga takımlarından FC Shalke 04’e 2-0 mağlup oldu.

Aytemiz Alanyaspor, Avusturya’da hazırlık maçında karşılaştığı Almanya’nın Bundesliga takımlarından FC Shalke 04’e 2-0 mağlup oldu.

Mittersill Stadında oynanan karşılaşmanın 8’inci dakikasında sağ kanattan gelişen atakta Juanfran, Efecan’ı kaçırdı. Efecan’ın ortasında Papiss Cisse’nin vuruşu kaleciden döndü. 18’inci dakikada Schalke 04 savunmadan hızla atağa çıktı. İleri uçta topla buluşan Skrzybski topu filelerle buluşturdu. Karşılamanın ilk yarısı Schalke 04 takımının 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın 2. yarısına 2 oyuncu değişikliğiyle başladı. Fernandes’in yerine Hasan, Marafona’nın yerine Haydar oyuna girdi. 57. dakikada çabuk paslarla ceza alanımıza sokulan Schalke 04, Reese ile farkı 2’ye çıkardı. Mücadele Schalke 04 takımının 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmayı Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli futbolcu Ozan Kabak ve TFF Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun da takip etti. Aytemiz Alanyaspor,Avusturya’daki 2. hazırlık maçını 4 Ağustos Pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri’nden Al Wasl ile yapacak.

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