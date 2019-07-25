Hazırlık maçı: Augsburg: 4 - Galatasaray: 1 Avusturya’nın Tirol bölgesinde bulunan Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Augsburg’a 4-1 mağlup oldu.

Avusturya’nın Tirol bölgesinde bulunan Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Augsburg’a 4-1 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Tirol bölgesinde sürdüren Galatasaray, Alman ekibi Augsburg ile hazırlık maçında karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar hakimiyeti rakibine kaptıran sarı-kırmızı ekip, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Alman ekibinin gollerini 14. dakikada Florian Niederlechner, 31. dakikada Carlos Gruezo, 53. dakikada Andre Hahn ve 54. dakikada Stefano Russo kaydetti. Galatasaray’ın tek golü ise 87. dakikada Ömer Bayram’dan geldi.

Galatasaray, ilk hazırlık maçında da Almanya ekibi Leipzig’e 3-2 yenilmişti.

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