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Hazırlık maçı: Antalyaspor: 3 - Çaykur Rizespor: 1

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup etti.

29 Mart 2019 Cuma 17:15
Hazırlık maçı: Antalyaspor: 3 - Çaykur Rizespor: 1

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup etti.


Spor Toto Süper Lig’e milli maçlar ve yerel seçim nedeniyle verilen arada Antalyaspor, hazırlık maçında Belek Turizm Merkezi’ndeki Regnum Carya 1 Nolu Saha’da Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda her iki takımın da bulduğu pozisyonlar golle sonuçlanmayınca 0-0 sona erdi.


İkinci yarıya iki takım da maça başladıkları 11’lerle çıktı. İki takım teknik direktörü de ilerleyen dakikalarda sıkça oyuncu değişikliği gerçekleştirdi. Karşılaşmanın 68’inci dakikasında Serdar’ın ara pasında topla buluşan Mevlüt Erdinç, topu kalecinin üzerinden aşırtarak Antalyaspor’u 1-0 öne geçirdi. Maçın 75’inci dakikasında Mustafa Saymak’ın vuruşunda top önce direğe çarptı, ardından filelerle buluştu ve skor 1-1 oldu. 77’nci dakikada Doğukan’ın ortasında topu boş kaleye yuvarlayan Mevlüt Erdinç, kendisinin ve takımın ikinci golünü atarak takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın 87’nci dakikasında Serdar bu kez Doğukan’ı ara pası ile buluşturdu. Doğukan’ın yerden düzgün vuruşu ile skor 3-1’e geldi. Müsabakada başka gol olmayınca Antalya, Rize’yi 3-1 mağlup etti.



Stat: Regnum Carya


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Serdar Soydan xx, Uğur Sarı xx


Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Nazım Sangare xx (Osman Çelik dk. 68 xx), Bahadır Öztürk xx, Diego xx (Chico dk. 66 x), Aly Cissokho xx (Tarık Çamdal dk. 73 x), Zeki Yıldırım xx (Erman Vardar dk. 72 x), Charles xx (Yekta Kurtuluş dk. 73 x), Amilton (Serdar Özkan dk. 59 xx), Hakan Özmert (Harun Alpsoy dk. 59 xx), Fredy xx (Doğukan Sinik dk. 55 xx), Doukarax x (Mevlüt Erdinç dk. 59 xx)


Çaykur Rizespor: Cihan Topaloğlu x, Orhan Ovacıklı x, Koray Altınay x, Omar Talbi x (Emir Han Topçu dk. 72 x), Mehmet Uslu x, Marwane Saadane x, Çınar Tarhan x (Mohamed Abarhoun dk. 78 x), Mustafa Saymak xx, Mykola Moroziuk x (Aatif Chahechouhe dk. 64 x), Aminu Umar x, Jose Samudio x (Fernando Boldrin dk. 64 x)


Goller: Mevlüt Erdinç( dk. 68 ve 77) Doğukan Sinik (dk. 87) (Antalyaspor), Mustafa Saymak (dk. 75)(Çaykur Rizespor)

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:15
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