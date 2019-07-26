Hazırlık maçı: Antalyaspor: 0 - Fatih Karagümrük: 0

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig’in yeni takımı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

Antalyaspor, Bolu kampının ikinci, sezon öncesi üçüncü hazırlık maçını Fenerbahçe Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri’nde Fatih Karagümrük ile oynadı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, takımını sahaya Ferhat, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Ufuk, Charles, Hakan, Amilton, Chahechouhe, Doukara ilk on biri ile sahaya sürdü.

Gol sesi çıkmadı

Karşılaşmanın ilk dakikalarında rakip Fatih Karagümrük hücum bölgesinde baskılı oynamaya çalışsa da ilk 10 dakikada iki net fırsat yakalayan taraf Antalyaspor oldu. İlk 45 dakika boyunca iki takımın çabaları da gol sonucu vermeyince mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısı da orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Bu devrede hem Teknik Direktör Bülent Korkmaz, hem de Fatih Karagümrük ekibi kadrodaki bütün oyunculara şans verdi. Mücadelenin 90 dakikası 0-0’lık skorla tamamlandı.