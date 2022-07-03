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Siyaset Hazırla kanun teklifini de görelim! Madımak-Başbağlar Ve Gergerlioğlu için bir test!
Siyaset

Hazırla kanun teklifini de görelim! Madımak-Başbağlar Ve Gergerlioğlu için bir test!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Madımak-Başbağlar ve Gergerlioğlu için bir test!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-07-03 11:24:00 -
Hazırla kanun teklifini de görelim! Madımak-Başbağlar Ve Gergerlioğlu için bir test!

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na seslenen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Hodri meydan.. Sivas olayları 2 Temmuz.. Başbağlar katliamı da 5 Temmuz.. Şunun şurasında 3 günün var.. Hazırla kanun teklifini, gerekçesini, görelim samimiyetini! Bakalım teröre gerçekten karşı mısın? Yoksa teröristlere yandaş, masum sivil halka düşman mısın?" dedi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı:

Her 2 Temmuz’da, sol mecraların adet haline getirdikleri tekrarları dinler, muhafazakar tv kanallarında bile dillendirilen iftiraları bir daha, bir daha izleriz.

Olayların başını anlatmazlar..

Kimler, niçin gösteri yapmışlardır, söylemezler..

Olayların ortasını çarpıtırlar..

Gösterilerle, Madımak otelini yakanlar arasında bir bağ olmadığı halde, ölenlerin sorumluluğunun göstericilerde olduğunu iddia ederler..

Sonunu ise, tamamen gerçeklere aykırı şekilde dizayn ederler..

Protesto hakkını kullanmak isteyen insanlardan 33 kişiyi, anayasal düzeni cebren değiştirmeye kalkışmakla suçlayıp, idama çarptırdıkları ile yetinmeyip, o gün Madımak oteli önünde olan 10 bine yakın insanın da tek tek tespit edilip, aynı cezaya çarptırılmalarını isterler..

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Yorumlar

Nur

Gerger adam kaile alınmasın lütfen sözü dikkate alınacak biri değil yediği kaba pisleyen katillerin şakşaçısı olan bu insanlar bizi bağlamaz yine kendi gibi hainlerin oyları ile meclise gelmiş ne yazık meclis han onlar yolcu en kısa zamanda geldikleri karanlık dehlizlere dönerler inşallah bizden olmayan bu içleri kin fesat öfke dolu insanları ne mecliste ne medyada ne etrafımızda görmek istemiyoruz
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