Hazırla kanun teklifini de görelim! Madımak-Başbağlar Ve Gergerlioğlu için bir test!

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na seslenen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Hodri meydan.. Sivas olayları 2 Temmuz.. Başbağlar katliamı da 5 Temmuz.. Şunun şurasında 3 günün var.. Hazırla kanun teklifini, gerekçesini, görelim samimiyetini! Bakalım teröre gerçekten karşı mısın? Yoksa teröristlere yandaş, masum sivil halka düşman mısın?" dedi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı:

Her 2 Temmuz’da, sol mecraların adet haline getirdikleri tekrarları dinler, muhafazakar tv kanallarında bile dillendirilen iftiraları bir daha, bir daha izleriz.

Olayların başını anlatmazlar..

Kimler, niçin gösteri yapmışlardır, söylemezler..

Olayların ortasını çarpıtırlar..

Gösterilerle, Madımak otelini yakanlar arasında bir bağ olmadığı halde, ölenlerin sorumluluğunun göstericilerde olduğunu iddia ederler..

Sonunu ise, tamamen gerçeklere aykırı şekilde dizayn ederler..

Protesto hakkını kullanmak isteyen insanlardan 33 kişiyi, anayasal düzeni cebren değiştirmeye kalkışmakla suçlayıp, idama çarptırdıkları ile yetinmeyip, o gün Madımak oteli önünde olan 10 bine yakın insanın da tek tek tespit edilip, aynı cezaya çarptırılmalarını isterler..

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