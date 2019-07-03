Haziran’da turizm kenti Muğla’ya 183 kilogram yağış düştü

Türkiye’de en fazla yağış alan ikinci il konumunda olan Muğla’da Haziran ayında metrekareye 183,8 kilogram yağış düştü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Muğla Meteoroloji İl Müdürlüğünün 8 ilçe istasyonundan verdiği verilere göre Haziran ayında en fazla yağış Menteşe ilçesinde yaşandı. Metrekareye 76,5 kilogram yağışın düştüğü Menteşe’nin ardından en fazla yağışı metrekareye 67,2 kilogram ile Milas aldı.

“Haziran’da Datça’ya yağmur yağmadı”

MUSKİ Genel Müdürlüğü, 2019 yılı Haziran ayında en fazla yağış Menteşe ve Milas ilçesinde yaşandığı belirtilirken Datça’da yağışın olmadığını açıkladı. MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Datça’da Haziran ayında yağış yaşanmaz iken, Bodrum’a 0.4, Marmaris’e 4.8, Köyceğiz’e 5.5, Fethiye’ye 8.4,Yatağan’a 21, Milas’a 67.2, Menteşe’ye 76.5 kilogram yağış düştü. İlimiz genelinde Haziran ayında metrekareye toplam 183.8 kilogram yağış düştü” ifadelerine yer verildi.

“5 yılda metrekareye ortalama 16 kilogram yağış düştü”

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada son 5 yılda Haziran ayında yaşanan yağış miktarları paylaşıldı. Açıklamada son 5 yılın Haziran ayında en az yağışı 1,58 kilogram ile Bodrum aldığı belirtildi. En az yağış alan diğer ilçenin Datça olduğu belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:“2014 -2019 yılları arasında ilimiz genelinde gerçekleşen yağmur miktarlarına bakıldığında metrekareye en az yağış alan ilçemiz 1,58 ile Bodrum olurken daha sonra 2,14 Datça, 12,94 Köyceğiz, 14,98 Marmaris, 15,92 Milas, 16,5 Fethiye, 24,8 Yatağan olarak kayıtlara geçti. En fazla yağışı ise metrekareye 41,4 kilogram yağış düşen Menteşe ilçesi aldı.”

“2018 Haziran ayında yüzde 14’de düşen Mumcular Barajı 2019’da yüzde 80 doldu”

Barajların doluluk oranları hakkında bilgi veren MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, “Geçtiğimiz yıl Mumcular ve Geyik barajında susuzluk sinyalleri baş göstermişti. Geçtiğimiz yılın verilerine göre Mumcular Barajı yüzde 6’lara kadar düşmüş içme suyu tesisine su girişi sağlanamamıştı. Barajların geçen yıl Haziran ayı verilerine bakıldığında Mumcular Barajı 14.35, Geyik Barajı 55.78 ve Atatürk Barajı ise yüzde 100 oranında idi. 2019 Haziran ayında alınan verilere göre ise Mumcular Barajı yüzde 80.51, Geyik Barajı yüzde 90.26, Atatürk Barajı ise yüzde 100 olarak kayıtlarımıza geçti. 2018 Ekim ayından bu yana geçen 9 aylık süre zarfında ilimize metrekareye 9 bin 43 kilogram yağış düşmesi barajların dolmasına neden oldu” denildi.

MUSKİ’den tasarruf uyarısı

MUSKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamanın sonunda vatandaşların su tasarrufunda bulunması gerektiği vurgulandı. MUSKİ’den yapılan açıklamada, “Barajların doluluk oranları şuanda iyi durumda. Ancak geçtiğimiz yıl yaşanan su sıkıntımızın tekrar yaşanabileceği gerçeğini unutmamalıyız. Su kaynakları konusunda bir yandan arayışlarımızı sürdürüyor ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ancak il genelinde vatandaşlarımızın gereksiz yere su tüketmemesini önemle rica ediyoruz. Vatandaşlarımız ev ve iş yerlerindeki bozuk tesisatlarını yenilemesi, günlük temizlik işlerinde fazla su tüketimine dikkat etmeleri ve daha duyarlı davranmaları gerektiğini tekrar tekrar hatırlatmak istiyoruz” denildi.