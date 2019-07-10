Haziran’da Malatya Havalimanı’nda 65 bin 197 kişi uçtu

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Haziran ayı havalimanı istatistiklerine göre Malatya Havalimanında 65 bin 197 kişiye hizmet verildi.

DHMİ verilerine göre haziran ayında Malatya Havalimanı iç hat yolcu trafiği 64 bin 36, dış hat yolcu trafiği bin 161, toplam yolcu trafiği ise 65 bin 197 oldu. Açıklanan verilere göre havalimanında iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 424 olurken dış hatlar uçak trafiği 8, toplam uçak trafiği de 432’ye ulaştı.

6 aylık gerçekleşmeler

Malatya Havalimanında 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 371 bin 657’ye, uçak trafiği 2 bin 668’e ulaştı.