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Haziran’da kışı yaşadılar

Doğa yürüyüşü (trekking) yaparak Erzincan ile Tunceli arasında bulunan 3 bin rakımlı Munzur Dağlarına çıkan vatandaşlar, muhteşem manzarada buzul gölünün üzerindeki tepeden poşetle kayıp Haziran ayının sonuna doğru kışı yaşadılar.

21 Haziran 2019 Cuma 11:41
Haziran’da kışı yaşadılar

Doğa yürüyüşü (trekking) yaparak Erzincan ile Tunceli arasında bulunan 3 bin rakımlı Munzur Dağlarına çıkan vatandaşlar, muhteşem manzarada buzul gölünün üzerindeki tepeden poşetle kayıp Haziran ayının sonuna doğru kışı yaşadılar.


3 bin rakımlı Munzur Dağlarının zirvesi doğal güzelliğiyle görenleri adeta büyülüyor. Haziran ayında da karla kaplı olan Munzur’un zirvesi trekking yapan doğa severlerin uğrak yeri oluyor. Bir yanda kar ve buzul göller diğer yanda açan rengarenk çiçekler dört mevsimi bir arada barındırıyor.


Kendilerine rehberlik eden yöre halkından Murat Aydemir ile birlikte yaklaşık 10 saat yürüyerek Munzur’un zirvesine çıkan vatandaşlar, poşetle kar üzerinde kayarak Haziran’da kışı yaşadılar.


Yaz aylarında memleketine gelerek Erzincan’ın Çağlayan beldesinde yaşayan emekli öğretmen Ali Aydemir, Munzur’da yazın ortasında kışı yaşadıklarını ifade ederek adrenali sevenler için bulunmaz bir yer olduğunu ifade etti.


Ali Aydemir, “Erzincan Tunceli arasındaki Munzur Dağlarının 3 bin rakımlı zirvelerinde muhteşem güzellikte saklı göller var. Munzur Dağlarındaki en büyük buzul göl yeşil göldür. Hala üzerinde yüzde 25- 30 buzla kaplıdır. Yaban hayatının kendini en güvende hissettiği yerlerdendir. Ayısından şamuasına, çengel boynuzlu dağ keçisine hepsini aynı alan içinde 1 km mesafeyle burada görmek mümkün. Bunun yanında ufak göllerde yer almakta ve açan çiçekler göllere ayrı bir güzellik katmakta. Gidiş dönüş yürüme 10 saat mesafede olan göller bunlar. Yazın ortasında kışı yaşıyor insan. Adrenali sevenler için bulunmaz bir doğa, kamp kurmak için muhteşem alanlar. Yalnız çok uzak olduğundan fazla yükle çıkmak bazen yorucu oluyor ama insan o doğayı görünce tüm yorgunlukları unutuyor.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:41
  1. doğa

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