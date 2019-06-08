0553 313 94 23

Haziranda kar keyfi

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta düzenlenen kamp ve doğa yürüyüşüne katılanlar, altından ırmağın geçtiği kar kütlesi üzerinde serinleme fırsatı buldu

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:49
Haziranda kar keyfi

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğan ve Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ta, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında kamp ve doğa yürüyüşü düzenlendi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliği himayesinde Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK ) organizesiyle başlatılan programda, Kızılırmak'ın doğduğu kaynakların en büyük kolu olan Kızılmezra köyü başlangıcından itibaren Kızılırmak'ı takip ederek, 10 gün boyunca Sivas il merkezine kadar yürüyüş ve kamp faaliyeti başlatıldı.

Yaklaşık 170 kilometrelik parkur boyunca her yaştan katılımcı, Sivas'ın keşfedilmeyi bekleyen coğrafi ve doğal güzelliklerine şahit oluyor.

- Kar üzerinde serinleyip, kar helvası yaptılar

Kızılırmak'ın doğduğu 2 bin 500 rakımlı Kızıldağ eteklerinden başlayan ilk gün parkurunda, katılımcılar altından ırmağın geçtiği kar kütlesi üzerinde serinleme fırsatı buldu.

Yanlarında getirdikleri dut pekmeziyle kar helvası yapmayı da ihmal etmeyen katılımcılar, doğal güzelliklerin içinde dondurma yediklerini belirterek, yaklaşık 30 derece sıcaklıkta karın keyfini sürdü. Daha sonra halat yardımıyla şelaleden aşağı inen sporcular, buz gibi suyun altında Türk bayrağı açtı.

Etkinlik kapsamında, Kızılırmak'ın geçtiği İmranlı, Zara ve Hafik ilçeleri güzergahı üzerinde onlarca tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri görecek ve aynı zamanda görüntüleyecek katılımcılar, Sivas'ın birbirinden farklı birçok zenginliğini de meraklılara aktaracak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:49
  1. kar
  2. Kızılırmak
  3. Sivas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakaryalılar, 112 sağlık ekiplerinin çalışmalarını beğeniyor
    1. Sakaryalılar, 112 sağlık ekiplerinin..
    2. Lice teröristlere dar edildi, 1..
    3. Öğrenciler kitap okumak için yarıştı
    4. TOKİ istanbul kura sonuçları son..
    5. Samsun’da 3 kişiyi tabancayla..
    6. Portakal'dan İmamoğlu'na torpil!..
    7. Boş arazide çıkan yangın paniğe neden..
    8. Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı
    9. Ulaştırma Bakanlığından "Marmaray"..
    10. Bakan Kasapoğlu'ndan milli..
    11. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta bayram..
    12. Balık avlarken oltası elektrik..
    13. Yüzük havadan geldi
    14. Aşırı terleme günlük yaşantıyı olumsuz..
    15. Çocuklar evrensel değerleri..
    16. İran’dan ABD’nin kararına sert tepki!
    17. Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da..
    18. Hindistan’da okulda yangın: 2’si..
    19. İran'dan ABD'nin yeni yaptırımlarına..
    20. Vücuttaki yaşlanan deriye dikkat
    21. Bursa’da yapılan düzenlemelerle trafik..
    22. Mhp Develi Teşkilatı Develi dernekleri..
    23. CHP ile PKK'nın siyasi uzantısı..
    24. FETÖ’cü paylaşımlar mercek altında
    25. Çaldığı bisiklete çalınmasın diye..
    26. Turhal Şeker Fabrikası’nun Kayseri..
    27. Eden Hazard kimdir nereli ve kaç..
    28. Çorum’da traktör devrildi: 1 ölü, 3..
    29. Rus havayolu firması Moskova-Dalaman..
    30. Tatil dönüşü korkunç kaza! 3 ölü, 4..
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim