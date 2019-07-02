0553 313 94 23

Haziranda en fazla limonun fiyatı arttı

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 26,29 ile limon oldu - Söz konusu dönemde fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 46,16 ile domates olarak belirlendi

02 Temmuz 2019 Salı 09:55
Haziranda en fazla limonun fiyatı arttı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) bu yılın haziran ayında İstanbul perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 26,29 ile limon olduğu bildirildi.

İTO tarafından, Haziran 2019 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 66'sının perakende fiyatı artarken, 36 ürünün fiyatı düştü. 140 ürünün fiyatında ise değişiklik olmadı.


- Domates ve patates ucuzladı

Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan limon yüzde 26,29 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Limonu, ev eşyası harcamaları grubunda yer alan yüzde 24,23 ile alüminyum mutfak eşyası, yüzde 12,53 ile elektrikli süpürgesi,gıda harcamaları grubundan yüzde 8,73 ile tavuk, yüzde 8,27 ile tuzlu fıstık veyüzde 5,72 ile sıvı yağlar izledi.

Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yeralan domates yüzde 46,16 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler aynı gruptan yüzde 27,56 ile patates,yüzde 26,39 ile kayısı, yüzde 25.94 ile taze fasulye, yüzde 21,58 ile patlıcan veyüzde 20,80 ile soğan oldu. Patatesin fiyatı da 27,56 azalış gösterdi.

Haziranda bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Değişim(%)
Artan
Limon26,29
Elma5,15
Azalan
Domates-46,16
Patates-27,56
Kayısı-26,39
TazeFasulye-25,94
Patlıcan-21,58
Soğan-20,8
Kabak-20
Erik-19,05
Sivribiber-13,96
Kiraz-13,83
Bezelye-13,22
Salatalık-12,58
Mevsim Dışı Tarım Ürünleri
KıvırcıkSalata-19,14
İşlenmiş Tarım-Sınai ve DiğerÜrünleriDeğişim(%)
Yumurta-13,7
İşlenmişTarım-Sınai ve Diğer ÜrünleriDeğişim(%)
AlüminyumMutfak Eşyası 24,23
ElektrikSüpürgesi12,53
Tavuk8,73
TuzluFıstık8,27
SıvıYağlar5,72
Ütü5,28
ÇamaşırMakinesi5,02

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 09:55
  1. İTO

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İl Genel Meclisi’nin temmuz ayındaki ilk gündemi eğitim oldu
    1. İl Genel Meclisi’nin temmuz ayındaki..
    2. Mahsur kalan inek ve kedi, itfaiye..
    3. İran OPEC'in petrol üretimini kısma..
    4. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve..
    5. Adana'da sahte içki imalathanesine..
    6. Tuşba Belediyesi personeline ‘kanser’..
    7. Amansız hastalıktan 'literatürlük..
    8. Mumbai’de yağış nedeniyle duvar çöktü:..
    9. Eğitim-Bir-Sen yükseköğretimi masaya..
    10. 'Akıllı ambulans'lar Bolu'da hizmette!
    11. Kayseri'de DEAŞ operasyonu
    12. Keçiörengücü, Serkan Özbalta ile devam..
    13. Narayan Hosmane: Borla tedavi kanseri..
    14. GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK..
    15. Yunuslar Akçakoca’da da çocukların..
    16. Fındık işçileri için bir araya geldiler
    17. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    18. Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı
    19. Adana'daki orman yangını
    20. Haziranda en fazla limonun fiyatı..
    21. Köylülerin azmi santrali yendi
    22. Derin Toparlak, Yunanistan’da şampiyon..
    23. Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu
    24. Trump'tan gerilimi arttıracak sözler!..
    25. Osmaniye’deki sır cinayet çözülemedi
    26. Gram altın 253,2 lira seviyelerinde
    27. CHP işçi kıyımına devam ediyor
    28. 'Doktorun kontrolünden geçmeden yapay..
    29. (Özel) Örnek polis yaşlı kadını hem..
    30. Kagawa son virajda! Karar bekleniyor
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı