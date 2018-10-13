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Haziran'da 150 kişi ölmüştü! Fuego Yanardağı yine hareketlendi!

Guatemala'daki Fuego Yanardağı yeniden faaliyete geçtiği öğrenildi. Haziran ayındaki patlama nedeniyle ülkede 150 kişi hayatını kaybetmişti.

13 Ekim 2018 Cumartesi 21:24
Haziran'da 150 kişi ölmüştü! Fuego Yanardağı yine hareketlendi!

Afetten Korunma Koordinatör sözcüsü David de Leon, yaptığı açıklamada, Haziran ayında yaklaşık 150 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Fuego Yanardağı'nın tekrar faaliyet geçtiğini belirtti.

Leon, patlamaların meydana geldiği yanardağdan püsküren lavların 600 metrelik bir alana yayıldığını ifade etti. Dağdan püsküren kül tabakasının ise 400 metre yüksekliğe ulaştığını aktaran Leon, yanardağdan sesler duyulduğunu ve küçük çaplı depremler meydana geldiğini kaydetti.

Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'nda haziran ayında meydana gelen patlamalar ve püsküren lavlar El Rodeo köyünü yok etmişti.

Meydana gelen patlamalarda 147 kişi hayatını kaybetmiş, toplam 1,7 milyon kişi etkilenmişti.

 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 21:24
  1. Fuego Yanardağı
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