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Haziran Ayında Kayseri Havalimanı’nda 205 bin 414 yolcuya Hizmet verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Haziran ayı havalimanı istatistiklerine göre, haziran ayında Kayseri Havalimanı iç hat yolcu trafiği 173 bin 405, dış hat yolcu trafiği 32 bin 009, toplam yolcu trafiği ise 205.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:05
Haziran Ayında Kayseri Havalimanı’nda 205 bin 414 yolcuya Hizmet verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Haziran ayı havalimanı istatistiklerine göre, haziran ayında Kayseri Havalimanı iç hat yolcu trafiği 173 bin 405, dış hat yolcu trafiği 32 bin 009, toplam yolcu trafiği ise 205.414 oldu.


2019 yılı Haziran ayında Kayseri Havalimanı iç hatlara iniş-kalkış yapan uçak sayısı bin 98 oldu. Dış hatlar uçak sayısı 245 olmak üzere, toplam uçak sayısı bin 343’e ulaştı.


2019 yılı Haziran ayında Kayseri Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 2 bin 425 ton olarak gerçekleşti.


Kayseri Havalimanı’nda 2019 yılı Haziran ayı sonu itibariyle, 6 ayda hizmet verilen yolcu sayısı 1 milyon 95 bin 103’e, uçak sayısı 7 bin 154’e ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 11 bin 477ton oldu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:05
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