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Haziran ayında 40 cm kar

Balkanlar'da son bir haftadır hava sıcaklığının 16 dereceye düşmesiyle birlikte Slovenya'daki Kredarica bölgesine kar yağdı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:39
Haziran ayında 40 cm kar

Balkanlar'da son bir haftadır hava sıcaklığının 16 dereceye düşmesiyle birlikte Slovenya'daki Kredarica bölgesine kar yağdı.

Yaz mevsimine girmemize rağmen Balkanlardaki soğuk hava, etkisini hala göstermeye devam ediyor. Slovenya’nın Kredarica bölgesinde tam anlamıyla kış mevsimi yaşanıyor.

Mevsime göre hava sıcaklıklarının normalin altında olması nedeniyle Slovenya’da kar sürprizi yaşandı. Slovenya Kredarica’da yağan kar heryeri bembeyaz bir örtüyle kapladı.

Sabahın erken saatleriyle beraber yağmaya başlayan kar, şimdiden 40 santime ulaştığı belirtildi. Meteorologlar kar yüksekliğinin 60 santime kadar ulaşacağını bildirdiler.

Bölge meteorojisinden yapılan açıklamaya göre soğuk hava dalgası doğuya doğru ilerleyeceğini ve en azından bir hafta daha Balkanları etkisi altına alacağı bildirildi.

Komşu ülke Hırvatistan yaptığı uyarılarda kırmızı alarm uyarısında bulundu. Soğuk hava dalgası ve yağışların Sırbistan ve Bosna-Hersek’i de etkisi altına alacağı belirtiliyor. dha

 

 

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 10:39
  1. Balkanlar
  2. kar yağışı
  3. Haziran'da kar

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  • Adige_5454Adige_545417 sa önce
    Bu firarilere niye oy verdiriyor anlamıyorum. Hani vatandaşlıktan çıkarılacaklardı. Nerede oy kullanılıyorlarsa yakalanıp kargolayıp göndersinler buraya vatan hainlerini.
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