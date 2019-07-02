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Haziran ayında 1 ton 220 kilo eroin ele geçirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Haziran ayında yapılan uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1 ton 220 kilo eroin ele geçirildiğini belirtti.

02 Temmuz 2019 Salı 12:46
Haziran ayında 1 ton 220 kilo eroin ele geçirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Haziran ayında yapılan uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1 ton 220 kilo eroin ele geçirildiğini belirtti.


İçişleri Bakanlığında düzenlediği aylık basın toplantısında konuşan Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, Haziran ayında uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 11 bin 82 operasyonda 15 bin 38 kişinin gözaltına alındığını vebin 94 kişinin tutuklandığını açıkladı. Çataklı, Haziran ayında gerçekleşen operasyonlarda 1 ton 220 kilogram eroin, 3 ton 263 kilogram esrar, 156 kilogram skunk, 66 kilogram kokain, 139,5 kilogram afyon, 41,5 kilogram metamfetamin, 87 kilogramsentetik bonzai, 299 bin 808 adet sentetik ecza malzemesi, 109 bin 540 adet captagon, 267 bin 227 adet ectasy, 2 milyon 957 bin 213 kök kenevir ele geçirildiğini belirtti.



İlk 6 ayda yakalanan eroinde yüzde 381’lik artış


Yılın ilk altı ayına ilişkin uyuşturucu ile mücadele verilerinin de açıklandığı basın toplantısında, yapılan 62 bin 531 operasyonda 93 bin 975 kişinin gözaltına alındığı, 12 bin 400 kişinin tutuklandığı kaydedildi. Operasyonlarda 10 ton 912 kilogram eroin, 20 ton 25 kilogram esrar, 16 ton 241 kilogram skunk, bin 107 kilogram kokain, 443 kilogram afyon, 361 kilogram metamfetamin, 239 kilogram bonzai, 1 milyon 283 bin 524 adet sentetik ecza malzemesi, 8 milyon 654 bin 154 adet captagon, 5 milyon 250 bin 292 adet ectasy hap ve 4 milyon 131 bin 153 kök kenevir ele geçirildiği bildirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre kokain yakalamasında yüzde 381’lik artış olduğunun altı çizildi.



Kaçakçılığa göz açtırılmıyor


Öte yandan Haziran ayında kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 157 operasyonda bin 792 kişi gözaltına alınarak, 27 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 253 bin 449 litre kaçak akaryakıt, 568 bin 491 paket kaçak sigara ele geçirildiği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:46
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