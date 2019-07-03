Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı son dakika emekliler ne kadar zam alacak?

Milyonlaraca emeklilinin dört gözle beklediği haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,03 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 15,72'ye indi. Haziran ayı enflasyon oranları açıklanmasıyla birlikte Son dakika emekliler ne kadar zam alacak? Sorusu da sorulmaya başladı.

TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,03 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 15,72'ye indi. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) haziranda aylık yüzde 0,05 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise baz etkisiyle mayıstaki yüzde 18,71'den yüzde 15,74'e sert gerilemesi bekleniyordu. TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı! 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,88 artış gerçekleşti.

Emekliler ne kadar zam alacak?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin zam oranı da belli oldu. Buna göre memura yüzde 1.01 enflasyon farkı verilecek. Memur ve memur emeklisi yüzde 6.01 zam alacak. İşçi esnaf ve çiftçi emeklisi yüzde 5 zam alacak.