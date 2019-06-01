Haziran 2019 Dünya Gündemi İngiltere Başbakanı Theresa May'in partisinin liderliğinden istifası, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyareti, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kuzey Makedonya'ya gerçekleştireceği ziyaret, Rusya'da düzenlenecek Uluslararası Ekonomi Forumu ve G20 liderlerinin katılımıyla Japonya'da düzenlenecek G20 Osaka Zirvesi haziranda gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor

ANKARA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May'in partisinin liderliğinden istifası, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyareti, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kuzey Makedonya'ya gerçekleştireceği ziyaret, Rusya'da düzenlenecek Uluslararası Ekonomi Forumu ve G20 liderlerinin katılımıyla Japonya'da iki gün sürecek G20 Osaka Zirvesi haziran ayında önemli gündem maddelerini oluşturuyor. 1 Haziran: - Arnavutluk'ta 30 Haziran'da düzenlenecek yerel seçimler nedeniyle seçim kampanyası başlayacak. 2 Haziran: - Arnavutluk'taki muhalefet partileri geçici hükümetin kurulması ve erken seçimlerin düzenlenmesi talebiyle protesto düzenleyecek. - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kuzey Makedonya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

3 Haziran: - Avusturya'nın Linz kentinde Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Almanca konuşulan ülkelerin cumhurbaşkanları ile bir araya gelecek.

- Hollanda'nın Lahey kentinde Küresel Girişimcilik Zirvesi düzenlenecek. - ABD Başkanı Donald Trump, Kraliçe 2. Elizabeth'in davetlisi olarak İngiltere'ye 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştirecek. - Nazım Hikmet ölümünün 56. yılında Moskova'daki mezarı başında anılacak. - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kolombiyalı mevkidaşı Carlos Holmes Trujillo Almagro ile Moskova'da görüşecek. - Lima Grubu Venezuela gündemiyle toplanacak. 4 Haziran: - 2020 ABD Savunma Bütçesi görüşmeleri başlayacak. 5 Haziran: - İkinci Dünya Savaşı'ndaki Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katılımıyla tören yapılacak. - Kosova'nın başkenti Priştine’de 21. Kitap Fuarı düzenlenecek.

- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping temaslarda bulunmak üzere Rusya'yı ziyaret edecek. 6 Haziran: - Almanya'nın başkenti Berlin'de Başbakan Angela Merkel, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile bir araya gelecek. - Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek Avrupa Nükleer Güvenlik Konferansı yapılacak.

- Rusya'nın St. Petersburg şehrinde Uluslararası Ekonomi Forumu düzenlenecek. 7 Haziran: - İngiltere Başbakanı Theresa May, Muhafazakar Partinin liderliğinden istifa edecek. 9 Haziran: - Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin Kosova'yı ziyaret edecek. - Kazakistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. 10 Haziran: - Hollanda'nın Den Bosch kentinde 6 gün sürecek Dünya Okçuluk Şampiyonası düzenlenecek. - Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, ölümünün 11. yılında mezarı başında anılacak. 12 Haziran: - NATO'nun Kosova'ya girişinin 20. yıl dönümü kutlanacak.

- Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright Kosova'yı ziyaret edecek.

13 Haziran: - Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan liderleri Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde iki gün boyunca Kırgızistan'da bir araya gelecek. - Lüksemburg'da Avro Grubu Toplantısı yapılacak. 15 Haziran:

- Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirecek. 17 Haziran: - Lüksemburg'da AB Dış İlişkiler Konseyi toplanacak. 19 Haziran: - Avrupa Birliği (AB) Genişleme Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 20 Haziran: - Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi yapılacak. - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, televizyon kanalında doğrudan halkın sorularını cevaplayacak. 25 Haziran: - Rusya'nın başkenti Moskova'da 5. Uluslararası Askeri-Teknik Forumu "Armiya-2019" gerçekleştirilecek.

- Avusturya'nın başkenti Viyana'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 176. Olağan Toplantısı düzenlenecek.

26 Haziran: - Viyana'da 6. Olağan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler toplantısı gerçekleştirilecek.

- Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı yapılacak. 27 Haziran: - Arnavutluk'ta Çamerya Arnavutlarına Yunanistan tarafından yapılan soykırım nedeniyle anma günü düzenlenecek. 28 Haziran: - G20 ülkelerinin liderlerinin katılımıyla Japonya'da iki gün sürecek G20 Osaka Zirvesi gerçekleştirilecek. 30 Haziran: - Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri'nde başkanlık seçimleri yapılacak. - Arnavutluk'ta yerel seçimler düzenlenecek.

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