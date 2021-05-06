Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır? Kolay baklava tarifi

Bayramlar baklavasız olmaz. Her ne kadar koronavirüs salgını gölgesinde geçse de bayramda evlerinde baklava hazırlamak isteyenler en leziz ve kolay tarifi arıyor. Peki, hazır yufkadan baklava nasıl oluyor?

Kolay baklava tarifi

Malzemeler:

1 paket baklava yufkası

1,5 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı tereyağı

4 su bardağı ceviz

Şerbet için:

4 su bardağı su

2 su bardağı şeker

2-3 damla limon suyu

Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır?

Baklava hazırlamaya her zaman şerbetinden başlayın. Çünkü sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbetin gezdirilmesi gerekiyor.

Su ve şekeri ocağa alıp kaynamaya bırakın. Şeker eriyip su kaynadıktan 10-15 dakika sonra tencereye limon suyunu ilave edin. 5 dakika sonra ocağı kapatın.

Tereyağını eritin. Eriyen tereyağı ile sıvı yağı karıştırın.

Baklava yapmak istediğiniz tepsinin altını yağlayın.

Tek kat baklava yufkasını tepsiye serin üzerine ceviz serpin. Üzerine bir kat daha yufka serin. Yufkanın üzerini yağlayın. 3 adet yufkayı kenara ayırın. Kalan tüm yufkaları bir kat yufka bir kat ceviz şeklinde yerleştirin.

Ayırdığınız üç yufkayı ise aralarına yağ sürerek tepsinin en üstüne dizin.

Baklavayı dilimleyin ve kalan yağı hamurun üzerine gezdirin.

Ardından önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına baklavayı sürün.

Baklava kızarana kadar 25-30 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız baklavanın ilk sıcağı çıkınca üzerine şerbeti gezdirin.

Baklava şerbetini 3-4 saatte çekecektir. Tatlı şerbetini çekince ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.