Hazır ol cenge eğer istersen sulhu salah

Erdal Kozankaya/Kuşadası

Savaşı göze alamayan milletler huzur ve barış esenlik içinde yaşayamazlar. Askeri gücü olmayan devletlerin dünyada hiçbir itibarı söz hakkı olmaz. Askeri güç insanlığın barışı huzuru hak ve adalet için caydırıcı güç olarak kullanılmalı. Ama maalesef batı medeniyeti bugün tüm batılılar haçlı Siyonist, emperyalistşer güçler insanlığa kan ve gözyaşından başka bir şey vermedi.

Batı medeniyeti gücünü hep sömürmek, çalmak, hile, zorbalık, zayıfları, mazlumları ezmek için kullandılar. Bizim medeniyetimizde Türk-İslam tarihinde hiçbir kara leke, zulüm yoktur.

Biz hiçbir zaman aman diyene kılıç çekmedik. Kadınlara, yaşlılara, çocuklara, sivillere dokunmadık. Osmanlı dönemi gücümüzü barış, adalet için, hak için, zalimler için kullandık. Türkler her zaman zalimin, zorbaların karşısında, mazlumun yanında oldu. Yüz yıllık bir fetret dönemi bitti. Tarih Türkleri yeniden er meydanına çıkarıyor. Dünya sahnesine çıkıyor. Batılılar boşuna demiyor sultan diriliyor diye. İslam sancağı Türklerin elinden yere düşmüştü. Yine Türklerin elinde yükselecek inşallah. Yüksek ve büyük dağların tepesi sert eser, karı, tipisi, boranı çok olurmuş. Bugün ülkemizin çalkantılı durumu yarı bağımsızlıktan tam bağımsızlığa geçiş sancılarıdır. Haçlı ve Siyonist şer güçler milletimiz üzerinde çok büyük derin operasyonlar yaptılar, hafızamızı sildiler. Geçmişimize düşman ettiler. İslam’la, dinimizle olan bağlarımızı zayıflattılar. Her şeyimizi değiştirdiler ama bir şey var ki bir tek damarlarımızdaki kanı değiştiremediler. Türk milleti, Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olmuş bir millettir. Bizim ecdadımız İslam’a bin yıldır sancaktarlık yapmış Alparslanların, Fatihlerin, Yavuzların torunlarıyız. Başta ABD Başkanı Trump olmak üzere anlayacaklar ki Türklerin diğer Müslüman milletlere benzemediğini, Malazgirt’te, Kosova’da, Mohaç’ta, İstanbul surlarında, Viyana kapılarında, Preveze deniz savaşlarında ve en ölü, bitik, hasta olduğumuzda Çanakkale’de, Kutül Amare’de bile düşmana kök söktürmüşüz.

Türkler yeter ki liderini bulsun. Binicisini bulan atın küheylanın nasıl şaha kalktığını görüyorlar Batılılar. Bugün Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan’la her alanda şaha kalkıyor. Türkiye başrolden başrole, oyun kuran yeniden eski ihtişamına şanlı zafer dolu günlere kavuşuyor.

Ertuğrul Gazi’nin Alpleri bugün sınır ötesi Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı operasyonu yapıyor. Tüm dünyaya meydan okuyor. Karşımıza mertçe çıkamayan ABD, Avrupa, İsrail’in kuklası işbirlikçilerini darmaduman ediyor kahraman Mehmetçiklerimiz. Aynı dedeleri gibi. Bugün küresel güçlere zalim emperyalistlere tek başına meydan okuyan siz busunuz diyen korkmayan tüm İslam ümmetinin ümidi olan bir lider var o da Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Hele içimizde öyle bir güruh var ki düşman başına. Erdoğan kaybetsin de ne olursa olsun, ülkeleri batsın, yıkılsın. Emperyalistler tepemize çöksün terör iyice azsın, umurlarında değil.

Ülkemizin güçlenmesini, itibar sahibi olmasını, emir alan değil emir veren ülke olmasını sırf Erdoğan var diye küçümseyen hastalıklı bir zihniyet var ki bu zihniyet CHP zihniyetidir.

CHP, Türk milletinin başına gelmiş en büyük bir talihsizliktir. En büyük musibettir. İçimizde bunlar varken dışarıda düşman aramaya ne hacet.

Allah, kahraman Mehmetçiklerimizi, tüm polislerimizi karada, havada, denizde mansur ve muzaffer eylesin. Selam olsun tüm koçyiğitlerimize. Tüm şehitlerimize. En güzel sözü Akif söylemiş;

Ey şehit oğlu şehit isteme benden

Makber sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.