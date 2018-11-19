Hazır giyimde yıl sonu ihracat beklentisi 18 milyar dolar

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim ihracatında yakaladıkları yeni ivmeyle yılın 10 ayında 14,8 milyar dolara ulaştıklarını belirterek, "2018 sonunda 18 milyar dolara ulaşırız. 2019'da ise 19 milyar doların üzerine çıkacağımızı öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gültepe, yaptığı yazılı açıklamada, katma değerli üretimi, istihdama katkısı ve ihracatı ile imalat sanayinin öncülüğünü üstlenen Türk hazır giyim ve konfeksiyon endüstrisinin, ihracatını artırarak sürdürdüğünü bildirdi.

Üç yıllık durağan dönemin ardından ihracatta yeni bir sıçrama hamlesi yakaladıklarını, yılın 10 ayında 14,8 milyar dolarlık ihracata imza attıklarını aktaran Gültepe, yıl sonunda 18 milyar dolara, 2019'da ise 19 milyar doların üzerine çıkmayı öngördüklerini kaydetti.

Gültepe, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artıda olduklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Türkiye genel ihracatının yüzde 10,7'sini, sanayi ihracatının ise 13,1'ini hazır giyim sektörü tek başına gerçekleştirdi. Hazır giyim ve konfeksiyon endüstrimizin en büyük pazarı AB ülkeleri. İhracatımızın yüzde 71'lik bölümünü Avrupa'ya gerçekleştiriyoruz. En çok ihracat yaptığımız ilk 10 ülkenin 7'si AB sınırları içinde yer alıyor. Bu ülkeler arasında Almanya, İspanya ve İngiltere ilk üç sırayı paylaşıyor. 10 ayda Almanya'ya 2,7 milyar dolar, İspanya'ya 2,1 milyar dolar, İngiltere'ye ise 1,7 milyar dolarlık hazır giyim ihracatı yaptık."

Gültepe, bu 3 ülkeyi sırasıyla Hollanda, Fransa, Irak, ABD, İtalya, Danimarka ve İsrail'in izlediğini, Irak dışında ilk 10 pazarın tamamında ihracatta artış kaydettiklerini vurguladı.

ABD'nin 503 milyon dolarlık ihracatla ilk 10 pazar arasında yer almasını önemsediğini kaydeden Gültepe, bu ülkeye ihracatı 1-2 yıl içinde 1,5 milyar dolara çıkarabilmek için çok yönlü çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.





- İhracatta Çin'e yüzde 30, Rusya'ya yüzde 48 artış





Gültepe, ilk 10 dışında yer alan pazarlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin en büyük ticari partnerlerinden Rusya'ya ihracatta yüzde 48'lik artış yakaladık. Dünyanın en büyük hazır giyim tedarikçisi Çin'e ihracatta da yüzde 30'luk artış sağlandı. 10 aylık dönemde Katar'a yüzde 102,4 gibi çok yüksek oranlı bir ihracat artışı gerçekleştirdik. Libya'da yüzde 65, Slovakya'da yüzde 50, Sırbistan'da yüzde 40, Mısır'da yüzde 35, Romanya'da yüzde 28, Arnavutluk'ta yüzde 25, Kazakistan'da yüzde 24 artıdayız. Verilerden de görüleceği üzere 3 yıllık durağan dönemin ardından ihracatta yeni bir sıçrama hamlesi yakaladık."