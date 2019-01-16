Hazır giyim sektörü kaynak desteği bekliyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, kamu otoritesinden projeler için sınırlı da olsa kaynak desteği beklediklerini belirterek, "Kaynak bulur ve projelerimizi uygulayabilirsek hazır giyim sektöründe halen 40 milyar dolar olan üretim değerini iki yılda yüzde 20 arttırarak 50 milyar dolara çıkarabilir, ülkemizin işsizlik sorununu da döviz ihtiyacını da büyük ölçüde çözebiliriz." açıklamasını yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Hadi Karasu TGSD’nin 22. Olağan Genel Kurulu'nda ikinci kez başkan seçildi.

TGSD'nin 2 yıl görev yapacak yeni yönetim kurulunda Hadi Karasu'nun yanı sıra, Cevdet Karahasanoğlu, Murat Aydın, Ramazan Kaya, Toygar Narbay, Mustafa Laçin, Önder Türkmen, Cem Altan, Ümit Özüren, Cüneyt Yavuz, Esra Ercan, Sami Kariyo, İsa Dal, Sanem Dikmen, Tanzer Gözek, Hakan Tin, Bülent Alkanlı, Berk Taktaş, Mehtap Elaidi, Müslim Yıldız, Fahrettin Akaydın, Murat Şimşek, Kemal Genç ile Servet Karaalioğlu yer aldı.

Hadi Karasu, yeniden derneğin başkanlık görevine getirilmesinin ardından yaptığı konuşmada, hazır giyim sektörünün katma değerli üretimi, istihdama katkısı ve ihracatı ile Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ülke ekonomisine daha fazla katkı sunabilmek için bir yıldır saha çalışması yaptıklarını ifade eden Karasu, şunları kaydetti:

"Hazır giyim sektörümüz ağırlıklı olarak 40-50 yıllık teknolojiyle üretim yapıyor ve kapasite kullanımında yüzde 80'e dayanmış durumdayız. Hızla Endüstri 4.0 uyumlu yatırım yapmak ve mevcut tesislerimizin teknolojisini yenilemek zorundayız. Sahada bir yıldır yaptığımız çalışmaların ışığında projelerimizi hazırladık. Kamu otoritesinden bu projelerimiz için sınırlı da olsa kaynak desteği bekliyoruz. Kaynak bulur ve projelerimizi uygulayabilirsek hazır giyim sektöründe halen 40 milyar dolar olan üretim değerini iki yılda yüzde 20 arttırarak 50 milyar dolara çıkarabiliriz. Sektör olarak bizim üretimimizin artması daha fazla istihdam, daha fazla ihracat ve daha fazla döviz anlamına geliyor. Özetle söylemem gerekirse ülkemizin işsizlik sorununu da döviz ihtiyacını da biz büyük ölçüde çözebiliriz."





- "Mentorluk projesini yeni dönemde daha da geliştireceğiz"





Hadi Karasu, devlet bankalarının açacağı limitli finansmanın, hazır giyim gibi net döviz girdisi sağlayan, katma değer üreten ve istihdam yaratan sektörlere kullandırılması halinde pozitif geri dönüşün çok daha hızlı bir şekilde alınacağını dile getirdi.

Küresel pazarlarda rekabet için hızın önemine dikkati çeken Karasu, mevzuattan kaynaklı birtakım engellerin sektörde zaman ve enerji kaybına neden olduğunu, motivasyonu düşürdüğünü ifade etti.

Karasu, sektörün hızını kesen engellerin kaldırılması için kamu otoritesi ile mevcutların yanı sıra yeni iş birliği kanalları geliştirmeyi öncelikleri arasına aldıklarını bildirdi.

Geçen yıl başlattıkları mentorluk projesini yeni dönemde daha da geliştireceklerini belirten Karasu, "Sektöre ömrünü adayan, Türkiye'yi hazır giyim üretiminde marka ülke konumuna getiren duayen girişimcilerimiz var. Genç kuşakların bu eşsiz bilgi birikiminden yararlanabilmeleri için başlattığımız projeyle deneyim ve dinamizmi aynı potada buluşturacağız." değerlendirmelerini yaptı.

Karasu, iç piyasanın ithal ürünlere olan ihtiyacını ortadan kaldırmak için farklı bir yol izlemek durumunda olduğuna da değinerek, bu noktada markalaşma ve teknik ürünlere geçişi hızlandırarak katma değer artışının sağlanabileceğini vurguladı.