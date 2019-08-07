Hazine'nin şirket ortaklığı görevi düzenlemeyle açıklığa kavuşturuldu

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığına Cumhurbaşkanı kararıyla yurt içi ve dışındaki şirketlere iştirak etme görevinin verilmesiyle, hali hazırda Cumhurbaşkanlığı makamında olan ve pay sahipliği yürüten kurum olarak bakanlıkça geçmişten bu yana yürütülen görevlerin açıklığa kavuşturulması amaçlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığına "Finansal piyasalara ilişkin yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapmak" ile "sigortacılık ve özel emeklilik sistemine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak, uygulamayı izlemek, denetimini yürütmek ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek" görevleri de verildi.

Konuya ilişkin Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile KİT'lerin veya bağlı kuruluşlarının bir anonim şirkete ortak olması hususunda kanuni bir zemin geçmişten bugüne bulunuyor. Söz konusu mevzuatta yurt dışında şirket kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanının yetkisi de yer alıyor. Başka bir ifadeyle Cumhurbaşkanlığı makamının, teşebbüsler tarafından yurt dışında şirket kurulmasına ya da kurulmuş bir şirkete ortak olunmasına dair hali hazırda kanunen yetkisi bulunuyor.

- "Amaç bir takım şirketlerin kurtarılması değil"

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yurt içi ve dışındaki şirketlere iştirak edilmesi şeklindeki düzenlemenin Hazine ve Maliye Bakanlığının görevleri arasında sayılmasında, zaten Cumhurbaşkanlığı makamına verilmiş ve pay sahipliği yürüten kurum olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca geçmişten bu yana görev ve yetki olarak yürütülen bir konunun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname dışındaki uygulamalar bakımından açıklığa kavuşturulması ve Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemiyle birlikte görev tanımına işlenmesi amaçlandı.

Yapılan düzenlemedeki amaç bir takım şirketlerin kurtarılması olmayıp yapılmak istenenin sadece 233 sayılı KHK'daki mevcut uygulama ile paralellik sağlanarak söz konusu işlemin Hazine ve Maliye Bakanlığı görevleri arasında sayılmak suretiyle görev ve yetki konusunun açıklığa kavuşturulması olduğu ifade edildi.